https://sputniknews.com.tr/20221014/bein-yetkilisinden-la-liga-iddialarina-iliskin-aciklama-herhangi-bir-varligimiz-dondurulmadi-1062293814.html

beIN yetkilisinden La Liga iddialarına ilişkin açıklama: Herhangi bir varlığımız dondurulmadı

beIN yetkilisinden La Liga iddialarına ilişkin açıklama: Herhangi bir varlığımız dondurulmadı

La Liga'da ödemelerin gecikmesi nedeniyle beIN Sports'un mal varlığının dondurulduğuna ilişkin açıklamada bulunan bir şirket yetkilisi, "İspanya’da herhangi... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T05:15+0300

2022-10-14T05:15+0300

2022-10-14T05:15+0300

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İspanya La Liga’da, yayın haklarının ödenmesinde gecikme yaşandığı iddiaları sonrası ortaya atılan, ‘İspanyol mahkemesi, beIN Sports'un 50 milyon euro’luk mal varlığını dondurdu’ haberlerine, beIN yetkilisi AFP’den yanıt verdi.Açıklamasında konunun tamamen hayal ürünü olduğunu belirten beIN Sports yetkilisi, şu ifadeleri kullandı:“beIN, küresel spor ve eğlence sektörünün önde gelen medya gruplarından biridir. İtibarımız, onlarca yıldır yaptığımız önemli yatırımlara, sınıfının en iyisi yayıncılığa, hak sahipleri ile uzun vadeli güvenilir ilişkilerimize ve ödemelerimizdeki istikrarlı performansımıza dayanmaktadır. La Liga veya herhangi bir hak sahibi ile belirli sözleşmelerle ilgili yaptığımız özel görüşmeleri kamuya açık olarak tartışmayacağız. Profesyonel ve saygın kurumlar tarafından işler kesinlikle bu şekilde yürütülmemelidir. Ayrıca, beIN’in İspanya’da herhangi bir varlığı olmadığından dondurulacak bir şey de bulunmamaktadır. Operasyonlarımızı spor endüstrisindeki bazı yöneticilerin diğerleri hakkındaki yorumlarına tepki vererek yürütseydik, bu sektörün içinde olmazdık."

https://sputniknews.com.tr/20220530/ligin-en-cok-sampiyon-olan-takimi-kume-dustu-taraftarlar-stadi-atese-verdi-1056795600.html

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