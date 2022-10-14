https://sputniknews.com.tr/20221014/bddkdan-q-yatirim-bankasinin-kurulmasina-onay-1062295375.html

BDDK'dan Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay

BDDK'dan Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Q Yatırım Bankası" unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T09:10+0300

2022-10-14T09:10+0300

2022-10-14T09:10+0300

türkiye

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

yatırım

banka

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Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), yatırım, banka