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https://sputniknews.com.tr/20221014/bddkdan-q-yatirim-bankasinin-kurulmasina-onay-1062295375.html
BDDK'dan Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay
BDDK'dan Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Q Yatırım Bankası" unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T09:10+0300
2022-10-14T09:10+0300
türkiye
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
yatırım
banka
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Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.
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bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), yatırım, banka
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), yatırım, banka

BDDK'dan Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay

09:10 14.10.2022
© AABDDK
BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Q Yatırım Bankası" unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi.
Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.
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