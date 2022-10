Bakan Soylu: Terörün arkasında Amerika var, bu kadar net

https://sputniknews.com.tr/20221014/bakan-soylu-terorun-arkasinda-amerika-var-bu-kadar-net--1062289296.html

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörün arkasında kim var? Terörün arkasında Amerika var, bu kadar net. Ben bunu burada söylemiyorum her yerde söylüyorum"... 14.10.2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında Ergani, Sur ve Yenişehir ilçelerini ziyaret etti.İlk olarak Ergani AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Soylu, burada bina önünden vatandaşlara hitap ederek milletin geçmişte çok zorluklar yaşadığını, hak etmediği durumlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yıllardan beri yaşadığı durumu gördüğünü ve bu sorunların çözülmesi için yürütülen çalışmalarla hizmetler sunulduğunu belirten Soylu, "Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun her tarafında yol var. Yapmamız gereken çocuklarımızın iyi bir şekilde okumasını sağlayabilmek, huzurlu şehirler oluşturabilmek" diye konuştu.'Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da'Terörle mücadelede sağlanan başarıya değinen Soylu, bu mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek "Terör örgütü bugün adım atamıyor, atamayacak da. Terör örgütü adım atmadıkça çocuklarımız, esnafımız huzur içerisinde olacak. Esnaftan haraç alıyorlardı, o günler bitti. Daha güzel günler gelecek" dedi.'Dilinizle, kültürünüzle gurur duyun'"Dilinizle, kültürünüzle gurur duyun. Eğer bunları yapmazsak kültürümüzü değiştirirler, değerlerimizi farklılaştırmaya çalışırlar. Her türlü oyunu oynarlar. Sadece terör değil, kültürel bir terörizmle karşı karşıya kalırız. Değerlerimize, birbirimize sahip çıkarak bunların her birine karşı durmalıyız. Bunun yanında da çok çalışmalıyız" ifadesini kullanan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği her fikrin ve attığı her adımın sadece Türkiye'den değil dünya coğrafyasından da takip edildiğini belirtti.'Amerika'nın ve Avrupa’nın bütün oyunlarına geçit vermediği için kıymetlidir'Soylu ardından Sur AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.ABD ve Batı'nın Pakistan, Libya, Lübnan gibi gittikleri ülkelerde istikrarsızlığı ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, "21. yüzyılın başından itibaren de Türkiye’yi aynı cenderenin içine sokmaya çalıştılar. Aynı istikrarsızlığı yapmaya çalıştılar. AK Parti'nin kıymeti, Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymeti, Cumhur İttifakı'nın kıymeti de ne kadar büyük olursa olsun Amerika'nın ve Avrupa’nın bütün oyunlarına geçit vermediği için kıymetlidir" diye konuştu.'Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin ayağına gelirler miydi?'Etnik köken üzerinden ülkenin birliğinin, beraberliğinin, enerjisinin azaltılmaya çalışıldığını söyleyen Soylu şöyle konuştu:'Bizim liderimiz bir devrim lideridir, bu kadar basit'Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu dönemi hiç kimsenin bizden beklemediği kadar güçlü ve dirayetli geçirdik'Bakan Soylu, daha sonra AK Parti Yenişehir Başkanlığında partililere hitap etti.Ülkenin bugüne kadar birçok badirelerden geçtiğini belirten Soylu şunları kaydetti:Cumhuriyetin birinci asrının geride bırakıldığını, ikinci asra girileceğini ifade eden Soylu, "Herkesin bir bilançosu olacak. Belediyelerin, kaymakamlıkların, şirketlerin, hükümetlerin, herkesin bir bilançosu olacak. Biz nasıl dönüp 100 yıl önce bize bu cennet vatanı, şu ezan-ı Muhammedi'yi, ay yıldızlı bayrağı, birliğimizi ve beraberliğimizi emanet edenlere minnet ve şükran duyuyorsak, bundan yüz yıl sonra bizim onlara bıraktıklarımız dolayısıyla biz nasıl dua ediyorsak bize de dua etsinler. Bu dönemi hiç kimsenin bizden beklemediği kadar güçlü ve dirayetli geçirdik" dedi.Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da eşlik etti.

