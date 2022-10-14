Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221014/bakan-nebati-standard-chartered-organizasyonuyla-duzenlenen-yatirimci-forumuna-katildi-1062294268.html
Bakan Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
Bakan Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T06:35+0300
2022-10-14T06:35+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062294122_0:228:2049:1380_1920x0_80_0_0_116556f8fb666170dccb9ac1a486cb88.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında başkent Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna iştirak etti. Söz konusu toplantının olumlu geçitiğine değinen Bakan Nebati, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldık. Bankaların ve yatırımcıların üst düzey temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Devreye aldığımız uygulamaları ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık." açıklamasında bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062294122_0:36:2049:1572_1920x0_80_0_0_4e8a4cd091a9cfe6c67d64d8d101aae4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati

Bakan Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı

06:35 14.10.2022
© İHA / İHAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© İHA / İHA
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor.
Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında başkent Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna iştirak etti.
Söz konusu toplantının olumlu geçitiğine değinen Bakan Nebati, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldık. Bankaların ve yatırımcıların üst düzey temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Devreye aldığımız uygulamaları ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık." açıklamasında bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала