https://sputniknews.com.tr/20221014/bakan-nebati-standard-chartered-organizasyonuyla-duzenlenen-yatirimci-forumuna-katildi-1062294268.html
Bakan Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
Bakan Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T06:35+0300
2022-10-14T06:35+0300
2022-10-14T06:35+0300
ekonomi
türkiye
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında başkent Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna iştirak etti. Söz konusu toplantının olumlu geçitiğine değinen Bakan Nebati, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldık. Bankaların ve yatırımcıların üst düzey temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Devreye aldığımız uygulamaları ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık." açıklamasında bulundu.
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türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati
türkiye, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati
Bakan Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor.
Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında başkent Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna iştirak etti.
Söz konusu toplantının olumlu geçitiğine değinen Bakan Nebati, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle geldiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldık. Bankaların ve yatırımcıların üst düzey temsilcileri ile yaptığımız görüşmeler çok olumlu geçti. Devreye aldığımız uygulamaları ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini aktardık." açıklamasında bulundu.