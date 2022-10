https://sputniknews.com.tr/20221014/bakan-akar-turkiye-ile-yunanistan-arasinda-onumuzdeki-donemde-gorusmeler-baslayabilir-1062296482.html

Bakan Akar: Türkiye ile Yunanistan arasında önümüzdeki dönemde görüşmeler başlayabilir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile gerçekleştirdiği görüşmeye... 14.10.2022

NATO Karargahı'nda Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerin sorularına cevap verdi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki yaşanan gerginlikten, Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar ayrıca ABD ile yaşanan F-16 krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile toplantısında diyalog kanalının açık kalmasını istediklerini söyleyen Bakan Akar, görüşmede ayrıca daha sık bir araya gelmenin önemine vurgu yaptığını ifade etti. “Ege ve Doğu Akdeniz’in bir dostluk denizi olmasını istiyoruz” diyen Bakan Akar tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılması için huzur ve güvenin önemine dikkat çekti. Öte yandan ABD ile yaşanan F-16 krizine ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, “Sorunu ABD ile çözmek istiyoruz. Ancak alternatiflerimiz de var” dedi.Ukrayna konusunda Türkiye'nin çalışmalarına dikkati çeken Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanların, bizlerin yaptığı şey bir an önce ateşkesin sağlanması. Tarafların barışçıl yol ve yöntemlerin bulunmasına yönelik çalışmalarını artırması. Çünkü orada kötüleşen bir insani durum var. Bu duruma bir an önce son verilmesi konusundaki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Diplomasinin önünün açılmasının önemli olduğunu gündeme getirdik, getiriyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye’nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile görüldüğünü vurgulayan Akar, "Bunlar Türkiye olarak bizim göğsümüzü kabartan konular oldu. Buradaki toplantılarda, ikili görüşmelerimizde bakanlar kendi ülkeleri adına Türkiye'ye takdirlerini, teşekkürlerini ifade ettiler" dedi. Akar, görüşmelerde Türkiye ile ilgili konuları da dile getirdiklerini belirterek, "Bunların en başında terörle mücadele geliyor. Terörle mücadele konusundaki ciddi gayretlerimizi muhataplarımıza anlattık. Dostlarımızdan, müttefiklerimizden terörle mücadele konusunda destek beklediğimizi, konunun objektif şekilde değerlendirilmesi gerektiğini gündeme getirdik" diye konuştu.Toplantılarda, Türkiye’nin NATO’nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine sağladığı büyük katkıya da vurgu yaptıklarını aktaran Akar, "Türkiye'nin dünya, bölge barışı için yapılabilecek ne varsa yaptığını ifade ettik" dedi.Görüşmelerde bazı müttefikler tarafından uygulanan ihracat sınırlamaları konusunu da gündeme getirdiklerini belirten Akar, şunları söyledi:'Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz'Bir gazetecinin görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunun gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine Akar, şu cevabı verdi:Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, şöyle konuştu:'2014'te neredeydiniz?'Ukrayna'daki gelişmelere yönelik soru üzerine Akar, Türkiye'nin konuyla ilgili çok yönlü çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Başlangıçtan beri Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne önem verdiklerini belirten Akar, şöyle konuştu:Karadeniz'in stratejik bir mücadele alanı olmamasında, sakin kalmasında Türkiye'nin önemli rolü olduğunu vurgulayan Akar, "Ne Karadeniz'in içine, ne Karadeniz'den dışarı savaş gemisinin girmesine, çıkmasına müsaade etmedik, etmiyoruz. Orasının bir mücadele alanı olmasını engelledik. Karadeniz'in sakin olması Türkiye'nin ayrı bir başarısı" diye konuştu.'7 milyon tondan fazla tahıl Ukrayna limanlarından taşındı'Hafta içi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, "Bir an önce ateşkesin sağlanması konusunda Sayın Şoygu'nun bizim yaklaşımımıza benzer bir yaklaşımı olduğunu da büyük bir memnuniyetle müşahede ettik" ifadesini kullandı.Türkiye'nin çabalarının ardından oluşturulan tahıl koridorundaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, "BM ile koordineli olarak İstanbul’da, tahıl ürünlerinin güvenli transferi için kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezin yoğun çalışmaları sonucu 7 milyon tondan fazla tahıl Ukrayna limanlarından taşındı. Çalışmalar başarıyla devam ediyor. Burada Türkiye güvenilir bir muhatap olduğunu hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya gösterdi. Türkiye'nin prestijinden dolayı yaptığı bu başarılı çalışma ister ateşkes ister enerji veya diğer konularda model olarak kullanılabilir" cevabını verdi.'Diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım'Ege'de tansiyonun yükseldiği bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştüğü belirtilerek, bu görüşmeye yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, "Biz sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri, barışçıl yol ve yöntemlerle, diyalogla çözülebileceğini belirtiyoruz. Görüşmede daha sık bir araya gelinmesinin ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyaloğun artırılmasının önemine vurgu yaptım" diye konuştu.Sorunun çözümünde diyaloğun önemine değinen Akar, şunları söyledi:'Doğu Akdeniz'in dostluk denizi olmasını istiyoruz'İki ülke arasında istişari, ayrıştırma usulleri ve güven artırıcı önlemler görüşmelerinin olduğunu hatırlatan Akar, "Bu üç kanalın da şu anda durduğunu görüyoruz. Bu görüşmelerin, bu alanlarda çalışmaların başlaması lazım. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı kapsamında iki defa heyetlerimiz Atina'ya gitti. Yunanistan'ın heyeti bir kez Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla dördüncü toplantı için Yunanistan heyetini Ankara'ya beklediğimizi dile getirdik. Önümüzdeki günlerde bu tür diyalogların başlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye'yi bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olarak nitelendiren Akar, şu açıklamalarda bulundu:'F-16'ya alternatifler mevcut'Başka bir gazetecinin ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin sorusu üzerine Akar, "Süreç devam ediyor. Basına da çeşitli gelişmeler yansıyor. ABD Savunma Bakanlığı ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 4 heyetler arası toplantı yapıldı. Temaslarımız devam ediyor. Bu konunun, stratejik ortağımız, müttefikimiz ABD ile temasımızı sürdürerek çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.Pentagon'un bu konuda Türkiye'yi destekleyen açıklamalarını hatırlatan Akar, "Bu konunun çözülmesiyle ilişkilerimizin daha da iyi bir aşamaya geçeceğini değerlendiriyoruz. F-16'ları almakla hem bölgesel hem de küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlanacağını hepimiz görüyoruz. F-16 tedariki konusunda iyi bir çözüm bekliyoruz" dedi.Bölgesel istikrar ve NATO'nun güçlü olması için Türkiye'nin güçlü bir hava kuvvetlerine sahip olmasının önemine değinen Akar, "F-16 konusunun bir an önce olumlu şekilde sonuçlandırılmasına gayret gösteriyoruz. Ancak alternatifler de mevcut" diye konuştu.ABD'nin terör örgütüne yönelik desteğine ilişkin soru üzerine Akar, "Tüm toplantılarımızda bununla ilgili tepkimizi dile getiriyoruz" dedi. ABD'nin Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosuna yönelik kararına ilişkin soruya da Akar, "ABD'nin tarafsızlık ve dengeli politikalarından vazgeçmemesi gerektiğini muhataplarımıza ifade ediyoruz" cevabını verdi.

