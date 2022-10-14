https://sputniknews.com.tr/20221014/avukat-karcioglundan-ceza-infaz-yasasi-yorumu-sistem-degisikligini-en-yetkili-kisiden-duyduk-1062315021.html

Avukat Karcıoğlu’ndan Ceza İnfaz Yasası yorumu: ‘Sistem değişikliğini en yetkili kişiden duyduk’

Avukat Karcıoğlu’ndan Ceza İnfaz Yasası yorumu: ‘Sistem değişikliğini en yetkili kişiden duyduk’

Avukat Karcıoğlu, Adalet Bakanı'nın yeni Ceza İnfaz Yasası çalışmasını “Henüz bir tasarı yok ama resmi bir komisyon kuruldu. İki yılın altında cezalarda hapis... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T17:21+0300

2022-10-14T17:21+0300

2022-10-14T17:21+0300

seyir hali

radyo

bekir bozdağ

ceza infaz kanunu

mahkeme

kanun tasarısı

hakim

cezaevi

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Avukat Karcıoğlu’ndan Ceza İnfaz Yasası yorumu: ‘Sistem değişikliğini en yetkili kişiden duyduk’ 14.10.2022 SEYİR HALİ

Avukat Sefa Karcıoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Yargı Teşkilatı Toplantısı’nda açıkladığı yeni Ceza İnfaz Yasa çalışmasını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında yorumladı.Karcıoğlu, ceza infazın mevcut işleyişini “Bizim kanunumuzda bir yıldan üç yıla kadar hapis cezaları var. Orada ne kadar ceza alacağını hakim somut olaya göre kendisi takdir eder. Mahkeme karar verdikten sonra nasıl olacağını bir kısmına mahkeme karar verir. Bir kısmını infaz yasası kapsamında mahkeme ilgili birime gönderir. ‘Bunun yatarı ne kadar hesaplayın, ona göre yatırın’ der. Mahkeme eğer iki yılın altında bir ceza vermiş ise bunu erteliyordu, paraya çeviriyordu ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) dediğimiz bunu beş yıl boyunca erteliyordu. Siciline işlemiyordu ve hakim ‘beş yıl boyunca gözüm üzerinde bir daha kasten ceza işlersen hem bunu hem diğerini çekersin’ şeklinde bir hüküm oluşturuyordu. Genel anlamda iki yılın altında bir hapis cezası aldığınızda cezaevine girmeniz mümkün değildi. İki yıldan üç yıla kadar bir ceza aldıysanız da hapse kısa bir süreliğine giriyorsunuz. Denetimli serbestlik kapsamında da 3-5 gün yatıp çıkıyorsunuz” diye açıkladı.Adalet Bakanı Bozdağ’ın söz konusu yasa değişimi hakkında açıklamasını hatırlatan Karcıoğlu, olası yasanın içeriği konusunda “Adalet Bakanı Bozdağ geçen hafta İzmir’de katıldığı bir programda Ceza İnfaz Yasası’nı değiştirmek için çalışmalara başlanıldığını, bu konuda komisyon oluşturulduğunu ve 2005 yılında AK Parti hükümeti tarafından değiştirilen ceza infaz yasasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Buradaki düzenleme ne şekilde olacak? Bakanın açıklamalarına baktığımızda iki yılın altında verilen cezalarda amacına ulaşmadığını, Adalet duygusunun zedelendiğini ve cezasızlık kavramının ortaya çıktığını dolayısıyla iki yılın altında da olsa hakimlerin vereceği cezalarda rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkaracak şekilde belli suçlar bakımından bir ay verildiyse o bir ayın tamamı ya da en azından 1-5 gününü cezaevinde geçirmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını kamuoyu ile paylaştı” diye konuştu.‘Bizi neler beklediği şu an muamma ama bir sistem değişikliğine gidileceğini en yetkili kişiden duymuş olduk’Karcıoğlu, söz konusu yasa değişiminin merak edilen yanlarını “Henüz bir yasa tasarısı yok ama resmi olarak bir komisyon kuruldu, çalışılıyor. İki yılın altında olan cezalarda da hapis yolunu açacaklarını söylüyorlar. Bakan’ın açıklamalarında kadına karşı şiddet ön plana çıkıyor ama bu kapsama komisyon tarafından ne eklenilir, hırsızlık eklenir mi, şiddetin hangi aşamada hangisi eklenir, sansür yasası kapsamında cezaevi yolu açılır mı? Henüz belli değil. Bizi neler beklediği şu an muamma ama bir sistem değişikliğine gidileceğini en yetkili kişiden duymuş olduk. Burada bir ay ceza alan kişinin bile hapse girebileceği söylenebilir” diye vurguladı.

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2022

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, bekir bozdağ, ceza infaz kanunu, mahkeme, kanun tasarısı, hakim, cezaevi, аудио