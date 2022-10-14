https://sputniknews.com.tr/20221014/avrupa-kupalari-tarihinde-ilk-kez-4-turk-takimi-ayni-gunu-galibiyetle-kapadi-1062294792.html
Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 Türk takımı, aynı günü galibiyetle kapadı
Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 Türk takımı, aynı günü galibiyetle kapadı
Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gurur gecesinde Avrupa kupalarında bir ilk yaşandı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T07:48+0300
2022-10-14T07:48+0300
2022-10-14T07:48+0300
spor
türkiye
uefa avrupa ligi
fenerbahçe
trabzonspor
başakşehir
sivasspor
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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Trabzonspor ise Fransız devi Monaco'yu 4-0'lık farklı skorla devirdi.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Sivasspor geriye düştüğü maçta Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yenerken Başakşehir sahasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'yı 3-0 ile devirdi.Alınan sonuçların ardından Avrupa kupalarında Türk takımları için bir ilk yaşandı.NTV'nin aktardığı Opta verilerine göre Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı. Türk takımları Avrupa haftasını 11 golle kapattı. Fenerbahçe ve Sivasspor birer gol kalesinde görürken Trabzonspor ve Başakşehir ise gol yemedi.Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kariyerindeki en farklı Avrupa galibiyetini elde etti.
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türkiye, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, trabzonspor, başakşehir, sivasspor
türkiye, uefa avrupa ligi, fenerbahçe, trabzonspor, başakşehir, sivasspor
Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 Türk takımı, aynı günü galibiyetle kapadı
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Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gurur gecesinde Avrupa kupalarında bir ilk yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Trabzonspor ise Fransız devi Monaco'yu 4-0'lık farklı skorla devirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Sivasspor geriye düştüğü maçta Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yenerken Başakşehir sahasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'yı 3-0 ile devirdi.
Alınan sonuçların ardından Avrupa kupalarında Türk takımları için bir ilk yaşandı.
NTV'nin aktardığı
Opta verilerine göre Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı. Türk takımları Avrupa haftasını 11 golle kapattı. Fenerbahçe ve Sivasspor birer gol kalesinde görürken Trabzonspor ve Başakşehir ise gol yemedi.
Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kariyerindeki en farklı Avrupa galibiyetini elde etti.