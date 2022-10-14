https://sputniknews.com.tr/20221014/avrupa-kupalari-tarihinde-ilk-kez-4-turk-takimi-ayni-gunu-galibiyetle-kapadi-1062294792.html

Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 Türk takımı, aynı günü galibiyetle kapadı

Avrupa kupaları tarihinde ilk kez 4 Türk takımı, aynı günü galibiyetle kapadı

Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gurur gecesinde Avrupa kupalarında bir ilk yaşandı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T07:48+0300

2022-10-14T07:48+0300

2022-10-14T07:48+0300

spor

türkiye

uefa avrupa ligi

fenerbahçe

trabzonspor

başakşehir

sivasspor

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Trabzonspor ise Fransız devi Monaco'yu 4-0'lık farklı skorla devirdi.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Sivasspor geriye düştüğü maçta Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yenerken Başakşehir sahasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'yı 3-0 ile devirdi.Alınan sonuçların ardından Avrupa kupalarında Türk takımları için bir ilk yaşandı.NTV'nin aktardığı Opta verilerine göre Avrupa kupaları tarihinde ilk kez dört Türk takımı aynı günü galibiyetle kapadı. Türk takımları Avrupa haftasını 11 golle kapattı. Fenerbahçe ve Sivasspor birer gol kalesinde görürken Trabzonspor ve Başakşehir ise gol yemedi.Öte yandan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kariyerindeki en farklı Avrupa galibiyetini elde etti.

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