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https://sputniknews.com.tr/20221014/aliyev-rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclayan-macronu-kinadi-1062317885.html
Aliyev, Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron'u kınadı
Aliyev, Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron'u kınadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçlayan Fransa... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T19:15+0300
2022-10-14T19:15+0300
dünya
ilham aliyev
emmanuel macron
azerbaycan
fransa
kınama
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Aliyev, "Moskova aleyhine 'Rusya, Azerbaycan'ın oyununu oynadı' şeklinde taraflı açıklamalar yapıldı. Biz, kendi adımıza bu tür açıklamaları kesin olarak kınıyor, reddediyor ve Fransız hükümetinin bu tutumu nedeniyle Fransa'nın Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesinde herhangi bir rol oynamasını artık mümkün görmüyoruz" ifadelerini kullandı.Aliyev, Macron'un bu tür açıklamalarla Fransızların ve uluslararası toplumun kafasını karıştırmaya çalıştığının altını çizdi.Aliyev'in kınaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macron'a bu sözler nedeniyle tepki göstermesini izledi.Putin, Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçlamasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/putin-macronun-rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclamasi-kabul-edilemez--1062306788.html
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ilham aliyev, emmanuel macron, azerbaycan, fransa, kınama, ermenistan, rusya
ilham aliyev, emmanuel macron, azerbaycan, fransa, kınama, ermenistan, rusya

Aliyev, Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron'u kınadı

19:15 14.10.2022
© İHAAliyev
Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© İHA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kınadığını vurguladı.
Aliyev, "Moskova aleyhine 'Rusya, Azerbaycan'ın oyununu oynadı' şeklinde taraflı açıklamalar yapıldı. Biz, kendi adımıza bu tür açıklamaları kesin olarak kınıyor, reddediyor ve Fransız hükümetinin bu tutumu nedeniyle Fransa'nın Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesinde herhangi bir rol oynamasını artık mümkün görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
Aliyev, Macron'un bu tür açıklamalarla Fransızların ve uluslararası toplumun kafasını karıştırmaya çalıştığının altını çizdi.
Aliyev'in kınaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macron'a bu sözler nedeniyle tepki göstermesini izledi.
Putin, Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçlamasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
Vladimir Putin- Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
DÜNYA
Putin: Macron'un Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlaması kabul edilemez
13:56
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