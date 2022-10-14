https://sputniknews.com.tr/20221014/aliyev-rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclayan-macronu-kinadi-1062317885.html

Aliyev, Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron'u kınadı

Aliyev, Rusya'yı Kafkaslar'a istikrarsızlık getirmekle suçlayan Macron'u kınadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçlayan Fransa... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T19:15+0300

2022-10-14T19:15+0300

2022-10-14T19:15+0300

dünya

ilham aliyev

emmanuel macron

azerbaycan

fransa

kınama

ermenistan

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043908465_0:5:1853:1047_1920x0_80_0_0_b50701e1f662249b55559f8a7703071e.jpg

Aliyev, "Moskova aleyhine 'Rusya, Azerbaycan'ın oyununu oynadı' şeklinde taraflı açıklamalar yapıldı. Biz, kendi adımıza bu tür açıklamaları kesin olarak kınıyor, reddediyor ve Fransız hükümetinin bu tutumu nedeniyle Fransa'nın Azerbaycan-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesinde herhangi bir rol oynamasını artık mümkün görmüyoruz" ifadelerini kullandı.Aliyev, Macron'un bu tür açıklamalarla Fransızların ve uluslararası toplumun kafasını karıştırmaya çalıştığının altını çizdi.Aliyev'in kınaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Macron'a bu sözler nedeniyle tepki göstermesini izledi.Putin, Macron'un Moskova'yı Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini bozmakla ve Kafkaslar'da istikrarsızlık yaratmakla suçlamasının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221014/putin-macronun-rusyayi-kafkaslara-istikrarsizlik-getirmekle-suclamasi-kabul-edilemez--1062306788.html

azerbaycan

fransa

ermenistan

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilham aliyev, emmanuel macron, azerbaycan, fransa, kınama, ermenistan, rusya