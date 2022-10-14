Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu, ortadan giden beni bile hasta etmeyi başarıyor
09:44 14.10.2022 (güncellendi: 09:49 14.10.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Savaşta Ukrayna'dan yana taraf olmalıydık" sözlerini eleştirdi.
"Ben artık Kemal Kılıçdaroğlu eleştirisi yazmaktan bıktım. Vallahi bıktım, billahi bıktım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilecek şeyler söylemekten bıkmadı" diyen Ahmet Hakan, bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:
"'Türkiye, Ukrayna’dan yana tutum almalıydı' demiş. Son bombası bu. Bu iktidarın yaptığı en iyi işlerden biridir Rusya/Ukrayna krizinde denge politikası yürütmek. İnsan azıcık düşünür: Türkiye’nin izlediği politika, Ukrayna’yı bile rahatsız etmiyor. İnsan azıcık daha düşünür: Türkiye’nin izlediği politika, Türkiye’yi dünyada önemli bir konuma yükseltti. Şu yazdıklarımı kavramak için ana muhalefet lideri olmaya falan gerek yok. Günlük haberleri takip eden orta halli her Türk vatandaşı, bunun böyle olduğunu bilir. Kılıçdaroğlu, ortadan giden beni bile hasta etmeyi başarıyor. Taraftarlarını ne hale getiriyordur Allah bilir."