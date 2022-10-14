Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu, ortadan giden beni bile hasta etmeyi başarıyor

"'Türkiye, Ukrayna’dan yana tutum almalıydı' demiş. Son bombası bu. Bu iktidarın yaptığı en iyi işlerden biridir Rusya/Ukrayna krizinde denge politikası yürütmek. İnsan azıcık düşünür: Türkiye’nin izlediği politika, Ukrayna’yı bile rahatsız etmiyor. İnsan azıcık daha düşünür: Türkiye’nin izlediği politika, Türkiye’yi dünyada önemli bir konuma yükseltti. Şu yazdıklarımı kavramak için ana muhalefet lideri olmaya falan gerek yok. Günlük haberleri takip eden orta halli her Türk vatandaşı, bunun böyle olduğunu bilir. Kılıçdaroğlu, ortadan giden beni bile hasta etmeyi başarıyor. Taraftarlarını ne hale getiriyordur Allah bilir."