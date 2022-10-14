https://sputniknews.com.tr/20221014/ab-ulkelerinin-neredeyse-yarisi-rusyadan-ithalati-artirdi-1062315250.html

AB ülkelerinin neredeyse yarısı Rusya’dan ithalatı artırdı

AB ülkelerinin neredeyse yarısı Rusya’dan ithalatı artırdı

Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan 13 ülke haziran ayında Rusya’dan ithalatı artırdı. Geriye kalan 14 ülke de Rusya’dan alımı azalttı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T17:29+0300

2022-10-14T17:29+0300

2022-10-14T17:29+0300

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ithalat

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RIA Novosti haber ajansı, ulusal istatistik hizmetlerinden aldığı verileri analiz etti. Analize göre, geçen haziran ayında 13 AB ülkesi Rusya’dan ithalatı artırırken 14 ülke azalttı.İthalatı en çok artıran ülke Slovenya oldu. Slovenya, mayıs ayına göre ithalatı neredeyse iki kat artırdı. İthalatı yüzde 69 oranda artıran İspanya ikinci, yüzde 48 artıran İsveç de üçüncü oldu.İsveç’i sırayla Belçika, Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Letonya, Malta, Romanya, Slovakya, Hırvatistan ve Estonya takip etti.En çok ithalatı azaltan AB ülkesi, yüzde 92 ile Kıbrıs oldu. Kıbrıs’ı sırayla Avusturya, Lüksemburg, Finlandiya, Portekiz, Çekya, Macaristan, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Hollanda ve Fransa takip etti.Almanya’nın Rusya’dan 3 milyar 500 milyon euro değerinde alım gerçekleştirirken bu alanda lider oldu. Almanya’yı, 2 milyar 600 milyon euro’luk ithalatla İtalya ve 1 milyar 700 milyon euro’luk ithalatla Hollanda takip etti. Belçika’nın Rusya’dan mal alımı 1 milyar 300 milyon euro, Fransa’nın da 1 milyar 200 milyon euro değerinde oldu.Rusya’dan en az ithalat yapan ülke de 365 bin 400 euro ile Malta oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221013/the-economist-avrupa-resesyona-girerken-rusya-cikiyor-1062279532.html

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