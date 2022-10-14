https://sputniknews.com.tr/20221014/13-ab-ulkesi-yaptirimlara-ragmen-rusyadan-ithalati-artirdi-1062317264.html

13 AB ülkesi yaptırımlara rağmen Rusya’dan ithalatı artırdı

13 AB ülkesi yaptırımlara rağmen Rusya’dan ithalatı artırdı

Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan 13 ülke haziran ayında Rusya’dan ithalatı artırdı. Geriye kalan 14 ülke de Rusya’dan alımı azalttı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T18:30+0300

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İthalat lideri ülkelerin Slovenya (+%99), İspanya (+%69), İsveç (+%48), Belçika (+%25) ve Polonya (+%19) olduğu ifade edildi. Rusya’dan ithalatı en fazla azaltan ülkelerin de Kıbrıs, Avusturya ve Lüksemburg olduğu belirtildi.Rusya’dan ithalatı en fazla azaltan ülkelerin de Kıbrıs, Avusturya ve Lüksemburg olduğu belirtildi.

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