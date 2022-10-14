https://sputniknews.com.tr/20221014/13-ab-ulkesi-yaptirimlara-ragmen-rusyadan-ithalati-artirdi-1062317264.html
13 AB ülkesi yaptırımlara rağmen Rusya’dan ithalatı artırdı
13 AB ülkesi yaptırımlara rağmen Rusya’dan ithalatı artırdı
Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan 13 ülke haziran ayında Rusya’dan ithalatı artırdı. Geriye kalan 14 ülke de Rusya’dan alımı azalttı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T18:30+0300
2022-10-14T18:30+0300
2022-10-14T18:32+0300
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İthalat lideri ülkelerin Slovenya (+%99), İspanya (+%69), İsveç (+%48), Belçika (+%25) ve Polonya (+%19) olduğu ifade edildi. Rusya’dan ithalatı en fazla azaltan ülkelerin de Kıbrıs, Avusturya ve Lüksemburg olduğu belirtildi.Rusya’dan ithalatı en fazla azaltan ülkelerin de Kıbrıs, Avusturya ve Lüksemburg olduğu belirtildi.
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infografik, rusya, avrupa birliği, инфографика
infografik, rusya, avrupa birliği, инфографика
13 AB ülkesi yaptırımlara rağmen Rusya’dan ithalatı artırdı
18:30 14.10.2022 (güncellendi: 18:32 14.10.2022) Abone ol
Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi olan 13 ülke haziran ayında Rusya’dan ithalatı artırdı. Geriye kalan 14 ülke de Rusya’dan alımı azalttı.
İthalat lideri ülkelerin Slovenya (+%99), İspanya (+%69), İsveç (+%48), Belçika (+%25) ve Polonya (+%19) olduğu ifade edildi. Rusya’dan ithalatı en fazla azaltan ülkelerin de Kıbrıs, Avusturya ve Lüksemburg olduğu belirtildi.
Rusya’dan ithalatı en fazla azaltan ülkelerin de Kıbrıs, Avusturya ve Lüksemburg olduğu belirtildi.