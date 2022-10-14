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Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı, Astana'da başladı
Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı, Astana'da başladı
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı Kazakistan'ın başkenti Astana’da başladı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, astana, bdt, toplantı
фото, astana, bdt, toplantı

Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı, Astana'da başladı

11:46 14.10.2022
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı Kazakistan'ın başkenti Astana’da başladı.
© İHA / KAMİL NADİRLİ

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev&#x27;in başkanlık ettiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı, Kazakistan&#x27;ın başkenti Astana&#x27;da başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / KAMİL NADİRLİ

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

© İHA / KAMİL NADİRLİ

Toplu fotoğraf çekimi sonrası başlayan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı.

Toplu fotoğraf çekimi sonrası başlayan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / KAMİL NADİRLİ

Toplu fotoğraf çekimi sonrası başlayan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı.

© İHA / KAMİL NADİRLİ

Bu yıl gerçekleştirilen zirvede, BDT'nin 2023-2025 için güncellenmiş terör ve aşırıcılıkla mücadele programının yanı sıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde BDT’ye gözlemci statüsü verilmesi ve BDT üye ülkeleri arasında yolsuzlukla mücadelede işbirliği anlaşmasının imzalanması ele alınacak.

Bu yıl gerçekleştirilen zirvede, BDT&#x27;nin 2023-2025 için güncellenmiş terör ve aşırıcılıkla mücadele programının yanı sıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü&#x27;nde BDT’ye gözlemci statüsü verilmesi ve BDT üye ülkeleri arasında yolsuzlukla mücadelede işbirliği anlaşmasının imzalanması ele alınacak. - Sputnik Türkiye
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© İHA / KAMİL NADİRLİ

Bu yıl gerçekleştirilen zirvede, BDT'nin 2023-2025 için güncellenmiş terör ve aşırıcılıkla mücadele programının yanı sıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde BDT’ye gözlemci statüsü verilmesi ve BDT üye ülkeleri arasında yolsuzlukla mücadelede işbirliği anlaşmasının imzalanması ele alınacak.

© İHA / KAMİL NADİRLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Asya&#x27;da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı&#x27;nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan&#x27;ın başkenti Astana&#x27;daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti. - Sputnik Türkiye
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© İHA / KAMİL NADİRLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.

© İHA / KAMİL NADİRLİ

Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" demişti.

Erdoğan, &quot;Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir&quot; demişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / KAMİL NADİRLİ

Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" demişti.

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