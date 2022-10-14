Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Toplantısı, Astana'da başladı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlık ettiği Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Toplantısı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.
Toplu fotoğraf çekimi sonrası başlayan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı.
Toplu fotoğraf çekimi sonrası başlayan toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Tacikistan Devlet Başkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve BDT Yürütme Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı.
Bu yıl gerçekleştirilen zirvede, BDT'nin 2023-2025 için güncellenmiş terör ve aşırıcılıkla mücadele programının yanı sıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde BDT’ye gözlemci statüsü verilmesi ve BDT üye ülkeleri arasında yolsuzlukla mücadelede işbirliği anlaşmasının imzalanması ele alınacak.
Bu yıl gerçekleştirilen zirvede, BDT'nin 2023-2025 için güncellenmiş terör ve aşırıcılıkla mücadele programının yanı sıra Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nde BDT’ye gözlemci statüsü verilmesi ve BDT üye ülkeleri arasında yolsuzlukla mücadelede işbirliği anlaşmasının imzalanması ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmişti.
Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" demişti.
Erdoğan, "Akkuyu ile ilgili olarak sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında filan açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" demişti.