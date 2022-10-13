https://sputniknews.com.tr/20221013/zelenskiy-55-milyar-dolara-ihtiyacimiz-var-1062250374.html
Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var
Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T01:57+0300
2022-10-13T01:57+0300
2022-10-13T01:57+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
yardım
dolar
imf
uluslararası para fonu (imf)
dünya bankası
ukrayna
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Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221012/the-american-conservative-zelenskiy-abdyi-nukleer-felaketin-esigine-surukluyor-1062227514.html
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vladimir zelenskiy, yardım, dolar, imf, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, ukrayna
vladimir zelenskiy, yardım, dolar, imf, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, ukrayna
Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.
Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.