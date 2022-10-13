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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/zelenskiy-55-milyar-dolara-ihtiyacimiz-var-1062250374.html
Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var
Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T01:57+0300
2022-10-13T01:57+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
yardım
dolar
imf
uluslararası para fonu (imf)
dünya bankası
ukrayna
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Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221012/the-american-conservative-zelenskiy-abdyi-nukleer-felaketin-esigine-surukluyor-1062227514.html
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vladimir zelenskiy, yardım, dolar, imf, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, ukrayna
vladimir zelenskiy, yardım, dolar, imf, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, ukrayna

Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var

01:57 13.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.
Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.
Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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