https://sputniknews.com.tr/20221013/zelenskiy-55-milyar-dolara-ihtiyacimiz-var-1062250374.html

Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var

Zelenskiy: 55 milyar dolara ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için toplamda 55 milyar dolara... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-13T01:57+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

yardım

dolar

imf

uluslararası para fonu (imf)

dünya bankası

ukrayna

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Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bazı ülkelerin de temsil edildiği bakanlar düzeyinde ikinci yuvarlak masa toplantısını düzenledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmıgal, toplantıya video konferansla katıldı.Zelenskiy, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'nın altyapısına zarar verdiğini anlattı.Zelenskiy, Ukrayna'nın gelecek yılki tahmini bütçe açığını kapatmak için 38 milyar dolara ve altyapısını yeniden inşa etmek için 17 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221012/the-american-conservative-zelenskiy-abdyi-nukleer-felaketin-esigine-surukluyor-1062227514.html

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vladimir zelenskiy, yardım, dolar, imf, uluslararası para fonu (imf), dünya bankası, ukrayna