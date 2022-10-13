WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var

© WWF WWF Yaşayan Gezegen Raporu 2022'ye göre, yaban hayatında omurgalı popülasyonu 1970'ten bu yana ortalama yüzde 69'luk, Latin Amerika ve Karayipler'deki popülasyon ise ortalama yüzde 94'lük bir düşüş yaşadı. Küresel tatlı su türleri ise ortalama yüzde 83 azaldı.