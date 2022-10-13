https://sputniknews.com.tr/20221013/uzerime-duseni-yaptim-demisti-10-cocuk-babasi-elon-musk-artik-bebek-sahibi-olmayacagini-acikladi-1062259774.html

'Üzerime düşeni yaptım' demişti: 10 çocuk babası Elon Musk artık bebek sahibi olmayacağını açıkladı

'Üzerime düşeni yaptım' demişti: 10 çocuk babası Elon Musk artık bebek sahibi olmayacağını açıkladı

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, yalnızca teknoloji alanındaki girişimleriyle değil aynı zamanda sıra dışı açıklamalarıyla da gündeme geliyor. İnsanlığın... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T12:23+0300

2022-10-13T12:23+0300

2022-10-13T12:26+0300

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nüfus planlaması

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Dünya nüfusunun artması gerektiği yönündeki açıklamalarıyla sık sık gündeme oturan Tesla CEO'su 51 yaşındaki Elon Musk, verdiği bir röportajda artık çocuk yapmayacağını açıkladı.Şimdiye dek birlikte olduğu 3 farklı partnerinden 10 çocuk sahibi olan Musk, Financial Times gazetesine verdiği röportajda "Başka bebeklerin gelmeyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.Musk daha önce "Dünyamıza yönelik en büyük tehdit nüfusun çökmesi" gibi açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı. Söz konusu teoriye göre, insanların daha fazla çocuk sahibi olmamaları durumunda insan nüfusunun azalacağı ve en nihayetinde sona ereceğine inanılıyor. Tesla CEO'sunun eski eşi Justine Musk'dan Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian isimlerinde 5; eski kız arkadaşı Grimes'dan Exa Dark Sideræl ve X AE A-XII isimlerinde 2, Neuralink şirketi yöneticisi Shivon Zilis'den ise isimleri açıklanmayan iki çocuğu bulunuyor. Ünlü girişimci, Nevada isimli çocuğunu ise erken yaşta kaybetmişti.Musk daha önce de insanlığa yönelik en büyük tehdidin doğum oranları olduğunu söyleyerek, "İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek. Bu söylediklerimi bir kenara yazın" uyarısında bulunmuştu.Dünyaca ünlü CEO, daha sonra bu açıklamalarına ilişkin yapılan yorumlara verdiği yanıtta "Tabi, ben de üzerime düşeni yapıyorum haha" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html

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elon musk, çocuk, bebek, nüfus, nüfus planlaması