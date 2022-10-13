https://sputniknews.com.tr/20221013/uluslararasi-siyasette-hareketli-gunler-erdogan-astanada-kilicdaroglu-abdde-1062313640.html
Uluslararası siyasette hareketli günler: Erdoğan Astana’da, Kılıçdaroğlu ABD’de
Uluslararası siyasette hareketli günler: Erdoğan Astana’da, Kılıçdaroğlu ABD’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada Avrasya’ya mı yöneliyor? Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Astana zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor?.. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T16:41+0300
2022-10-13T16:41+0300
2022-10-14T17:07+0300
abd
ukrayna
ukrayna krizi
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
rusya
türkiye
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
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13.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
13.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi sonrası birbirinden önemli mesajlar verdi. Putin Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük ve güvenilir doğalgaz merkezi olabileceğini yinelerken, Erdoğan da Akkuyu Nükleer Santrali’nin öneminin altını ayrıca çizerek, Türkiye ile Rusya diyaloğunun gaz ticareti ve boru hatları konularında gelinen noktanın oldukça önemli ve memnuniyet verici olduğunu vurguladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ABD’den yeni açıklamalar da bulundu. Ukrayna krizinde Ukrayna’dan yana taraf olmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun ABD'yi ziyaret programının işleyişine dair özellikle gazetecilerden eleştiriler geldi.Aysever, dış siyasetten iç siyasete sıcak gelişmeleri, oldukça geniş bir yelpazede dinleyicilerle birlikte masaya yatırdı. Yolcu Yolunda Gerek, her akşam mercek tutmaya devam ediyor
https://sputniknews.com.tr/20221012/aysever-siyasetin-gelecegine-ekonomi-karar-verecek-1062263548.html
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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Enver Aysever
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji krizi, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi, astana
abd, ukrayna, ukrayna krizi, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, rusya, türkiye, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, enerji krizi, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi, astana
Uluslararası siyasette hareketli günler: Erdoğan Astana’da, Kılıçdaroğlu ABD’de
16:41 13.10.2022 (güncellendi: 17:07 14.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada Avrasya’ya mı yöneliyor? Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Astana zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor? Dinleyiciler sordu, Enver Aysever yorumladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi sonrası birbirinden önemli mesajlar verdi. Putin Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük ve güvenilir doğalgaz merkezi olabileceğini yinelerken, Erdoğan da Akkuyu Nükleer Santrali’nin öneminin altını ayrıca çizerek, Türkiye ile Rusya diyaloğunun gaz ticareti ve boru hatları konularında gelinen noktanın oldukça önemli ve memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ABD’den yeni açıklamalar da bulundu. Ukrayna krizinde Ukrayna’dan yana taraf olmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun ABD'yi ziyaret programının işleyişine dair özellikle gazetecilerden eleştiriler geldi.
Aysever, dış siyasetten iç siyasete sıcak gelişmeleri, oldukça geniş bir yelpazede dinleyicilerle birlikte masaya yatırdı. Yolcu Yolunda Gerek, her akşam mercek tutmaya devam ediyor