https://sputniknews.com.tr/20221013/uluslararasi-siyasette-hareketli-gunler-erdogan-astanada-kilicdaroglu-abdde-1062313640.html

Uluslararası siyasette hareketli günler: Erdoğan Astana’da, Kılıçdaroğlu ABD’de

Uluslararası siyasette hareketli günler: Erdoğan Astana’da, Kılıçdaroğlu ABD’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politikada Avrasya’ya mı yöneliyor? Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Astana zirvesi sonrasında yaptığı açıklamalar ne anlama geliyor?.. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T16:41+0300

2022-10-13T16:41+0300

2022-10-14T17:07+0300

abd

ukrayna

ukrayna krizi

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

rusya

türkiye

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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13.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek 13.10.2022 Yolcu Yolunda Gerek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi sonrası birbirinden önemli mesajlar verdi. Putin Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük ve güvenilir doğalgaz merkezi olabileceğini yinelerken, Erdoğan da Akkuyu Nükleer Santrali’nin öneminin altını ayrıca çizerek, Türkiye ile Rusya diyaloğunun gaz ticareti ve boru hatları konularında gelinen noktanın oldukça önemli ve memnuniyet verici olduğunu vurguladı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ABD’den yeni açıklamalar da bulundu. Ukrayna krizinde Ukrayna’dan yana taraf olmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu’nun ABD'yi ziyaret programının işleyişine dair özellikle gazetecilerden eleştiriler geldi.Aysever, dış siyasetten iç siyasete sıcak gelişmeleri, oldukça geniş bir yelpazede dinleyicilerle birlikte masaya yatırdı. Yolcu Yolunda Gerek, her akşam mercek tutmaya devam ediyor

https://sputniknews.com.tr/20221012/aysever-siyasetin-gelecegine-ekonomi-karar-verecek-1062263548.html

ukrayna

rusya

astana

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2022

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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Enver Aysever https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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