https://sputniknews.com.tr/20221013/turkiyenin-ilk-degisken-kalibreli-keskin-nisanci-tufegi-kn-12-envantere-girdi-1062283359.html

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T22:19+0300

2022-10-13T22:19+0300

2022-10-13T22:19+0300

savunma

savunma

savunma sanayii başkanlığı

milli savunma bakanlığı (msb)

keskin nişancı

keskin nişancı tüfeği

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.

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2022

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savunma, savunma sanayii başkanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), keskin nişancı, keskin nişancı tüfeği