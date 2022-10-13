https://sputniknews.com.tr/20221013/turkiyenin-ilk-degisken-kalibreli-keskin-nisanci-tufegi-kn-12-envantere-girdi-1062283359.html
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi
Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:19+0300
2022-10-13T22:19+0300
2022-10-13T22:19+0300
savunma
savunma
savunma sanayii başkanlığı
milli savunma bakanlığı (msb)
keskin nişancı
keskin nişancı tüfeği
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.
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savunma, savunma sanayii başkanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), keskin nişancı, keskin nişancı tüfeği
savunma, savunma sanayii başkanlığı, milli savunma bakanlığı (msb), keskin nişancı, keskin nişancı tüfeği
Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği 'KN-12' envantere girdi
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Makine ve Kimya Endüstri (MKE) AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. TSK için önem taşıyan KN-12'nin üretiminde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamayla KN-12'nin görüntüsü de paylaşıldı.