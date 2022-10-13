https://sputniknews.com.tr/20221013/stoltenberg-putinin-nukleer-tehdidini-ciddiye-aliyoruz-yilmayacagiz-1062276171.html
Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız
Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T17:56+0300
2022-10-13T17:56+0300
2022-10-13T18:11+0300
jens stoltenberg
nato
ukrayna krizi
ukrayna krizi
nükleer savaş
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Dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi.Stoltenberg, açıklamasında "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.
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jens stoltenberg, nato, ukrayna krizi, nükleer savaş
jens stoltenberg, nato, ukrayna krizi, nükleer savaş
Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız
17:56 13.10.2022 (güncellendi: 18:11 13.10.2022) Abone ol
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır."
Dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi.
Stoltenberg, açıklamasında "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.