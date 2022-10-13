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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/stoltenberg-putinin-nukleer-tehdidini-ciddiye-aliyoruz-yilmayacagiz-1062276171.html
Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız
Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T17:56+0300
2022-10-13T18:11+0300
jens stoltenberg
nato
ukrayna krizi
ukrayna krizi
nükleer savaş
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Dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi.Stoltenberg, açıklamasında "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.
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jens stoltenberg, nato, ukrayna krizi, nükleer savaş
jens stoltenberg, nato, ukrayna krizi, nükleer savaş

Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, yılmayacağız

17:56 13.10.2022 (güncellendi: 18:11 13.10.2022)
© AP Photo / Olivier MatthysJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır."
Dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi.
Stoltenberg, açıklamasında "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim" ifadelerine yer verdi.
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