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Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'
Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'
Meclis Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul salonunda çekiç ile telefon kırılmasına tepki gösterdi ve "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T14:08+0300
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politika
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Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir. Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/chp-mugla-milletvekili-burak-erbay-tbmm-genel-kurulunda-cekicle-cep-telefonunu-kirdi-1062249199.html
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tbmm, mustafa şentop, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili
tbmm, mustafa şentop, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili

Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'

14:08 13.10.2022 (güncellendi: 14:35 13.10.2022)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul salonunda çekiç ile telefon kırılmasına tepki gösterdi ve "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir" dedi.
Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir. Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir" ifadelerini kullandı.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
POLİTİKA
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay TBMM Genel Kurulu'nda çekiçle cep telefonunu kırdı
00:28
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