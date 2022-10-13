https://sputniknews.com.tr/20221013/sentoptan-genel-kurulda-cekicle-telefon-kirilmasina-tepki-kinama-cezasi-gerektiren-bir-durum-1062266558.html

Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'

Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'

Meclis Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul salonunda çekiç ile telefon kırılmasına tepki gösterdi ve "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T14:08+0300

2022-10-13T14:08+0300

2022-10-13T14:35+0300

politika

tbmm

mustafa şentop

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

milletvekili

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Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir. Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221013/chp-mugla-milletvekili-burak-erbay-tbmm-genel-kurulunda-cekicle-cep-telefonunu-kirdi-1062249199.html

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tbmm, mustafa şentop, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili