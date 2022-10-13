https://sputniknews.com.tr/20221013/sentoptan-genel-kurulda-cekicle-telefon-kirilmasina-tepki-kinama-cezasi-gerektiren-bir-durum-1062266558.html
Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'
Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'
Meclis Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul salonunda çekiç ile telefon kırılmasına tepki gösterdi ve "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T14:08+0300
2022-10-13T14:08+0300
2022-10-13T14:35+0300
politika
tbmm
mustafa şentop
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
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Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir. Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/chp-mugla-milletvekili-burak-erbay-tbmm-genel-kurulunda-cekicle-cep-telefonunu-kirdi-1062249199.html
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tbmm, mustafa şentop, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili
tbmm, mustafa şentop, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili
Şentop'tan Genel Kurul'da çekiçle telefon kırılmasına tepki: 'Kınama cezası gerektiren bir durum'
14:08 13.10.2022 (güncellendi: 14:35 13.10.2022) Abone ol
Meclis Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul salonunda çekiç ile telefon kırılmasına tepki gösterdi ve "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir" dedi.
Türkiye Büyük Milleti Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis kürsüsünde çekiçle cep telefonu kıran CHP'li Burak Erbay'a tepki göstererek; "Kınama cezası gerektiren bir durum. Milletvekillerinin bu bilinç ile hareket etmesi gerekir. Kürsüler konuşmak içindir şov yeri değildir" ifadelerini kullandı.