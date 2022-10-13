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https://sputniknews.com.tr/20221013/sampiyonlar-liginde-4-hafta-liverpool-rangersi-7-1-yendi-bayern-munih-son-16ya-yukseldi--1062251250.html
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta: Liverpool, Rangers'ı 7-1 yendi, Bayern Münih son 16'ya yükseldi
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta: Liverpool, Rangers'ı 7-1 yendi, Bayern Münih son 16'ya yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Liverpool, İskoçya ekibi Rangers'ı 7-1'le geçerken Bayern Münih ise son 16 turuna... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T03:58+0300
2022-10-13T03:58+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
maç
liverpool
glasgow rangers
bayern münih
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanyol temsilcisinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski atarken, Inter'ın golleri Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens'ten geldi.Deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.Sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Muhammed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.68. dakikada oyuna giren Mısırlı yıldız Salah, 6 dakika içinde 'hat-trick' yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı.Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:A GrubuNapoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7B GrubuAtletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3C GrubuViktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3D GrubuSporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2
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uefa şampiyonlar ligi, maç, liverpool, glasgow rangers, bayern münih
uefa şampiyonlar ligi, maç, liverpool, glasgow rangers, bayern münih

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta: Liverpool, Rangers'ı 7-1 yendi, Bayern Münih son 16'ya yükseldi

03:58 13.10.2022
© AP Photo / Scott HeppellUEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Liverpool, İskoçya ekibi Rangers'ı 7-1'le geçerken Bayern Münih ise son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Liverpool, İskoçya ekibi Rangers'ı 7-1'le geçerken Bayern Münih ise son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Scott Heppell
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UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Liverpool, İskoçya ekibi Rangers'ı 7-1'le geçerken Bayern Münih ise son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.
Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanyol temsilcisinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski atarken, Inter'ın golleri Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens'ten geldi.
Deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.
Sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Muhammed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
68. dakikada oyuna giren Mısırlı yıldız Salah, 6 dakika içinde 'hat-trick' yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.
İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı.
Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Napoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2
Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7
B Grubu
Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0
Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3
C Grubu
Viktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4
Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3
D Grubu
Sporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2
Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2
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