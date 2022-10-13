https://sputniknews.com.tr/20221013/sampiyonlar-liginde-4-hafta-liverpool-rangersi-7-1-yendi-bayern-munih-son-16ya-yukseldi--1062251250.html

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta: Liverpool, Rangers'ı 7-1 yendi, Bayern Münih son 16'ya yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta: Liverpool, Rangers'ı 7-1 yendi, Bayern Münih son 16'ya yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. Liverpool, İskoçya ekibi Rangers'ı 7-1'le geçerken Bayern Münih ise son 16 turuna... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T03:58+0300

2022-10-13T03:58+0300

2022-10-13T03:58+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

maç

liverpool

glasgow rangers

bayern münih

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında 4. hafta maçları sona erdi.Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanyol temsilcisinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski atarken, Inter'ın golleri Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens'ten geldi.Deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.Sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Muhammed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.68. dakikada oyuna giren Mısırlı yıldız Salah, 6 dakika içinde 'hat-trick' yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı.Dördüncü haftanın son gününde alınan sonuçlar şöyle:A GrubuNapoli (İtalya) - Ajax (Hollanda): 4-2Rangers (İskoçya) - Liverpool (İngiltere): 1-7B GrubuAtletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika): 0-0Bayern Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 0-3C GrubuViktoria Plzen (Çekya) - Bayern Münih (Almanya): 2-4Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 3-3D GrubuSporting (Portekiz) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2Tottenham (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 3-2

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