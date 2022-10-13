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https://sputniknews.com.tr/20221013/otomobilini-cep-telefonu-ile-takas-etti-1062255063.html
Otomobilini cep telefonu ile takas etti
Otomobilini cep telefonu ile takas etti
Malatya'da yaşayan Yasir Aksaç, 55 bin TL değerindeki otomobilini, bir markanın yeni çıkardığı cep telefonu ile takas etti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T10:07+0300
2022-10-13T10:07+0300
yaşam
türkiye
otomobil
ikinci el otomobil
telefon
fahiş fiyat
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Çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği telefona bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu. Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı.Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen Aksaç ile Erkış anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.'Telefonu alacak gücüm yoktu'Otomobil sahibi Yasir Aksaç, aracını internetteki ilan sitesine koyduğunu ancak alıcı bulamadığını kaydederek, "Benim de bir telefona ihtiyacım vardı. Bizde neden bir telefon ile takas düşünmeyelim, dedik. Telefon ile araç takas olur' ilanını aracın arka camına yapıştırdık. Kardeşimiz de aradı ve alıcı oldu. Yeni çıkan telefon hayalimdi, nakit param yoktu, garajda boşa yatıyordu. Nakit de zaten yoktu bende, telefonu alacak gücüm yoktu. Ben de 'Neden bir telefona aracımı takas düşünmeyeyim' dedim ve takas işlemlerini gerçekleştirdik, ikimize de hayırlı olsun" diye konuştu.'Araca ihtiyacım vardı'Telefon sahibi Serkan Erkış ise kendisinin de arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Benim de elimde telefon vardı, meblağ yüksek, satamadım. Ağabeyimin de arabasına ilan yapıştırdığını gördüm. Ben de takas edelim diye görüştüm. Fiyatları zaten hemen hemen eş değer. Biz de zaten ağabeye bu teklifi yaptık ve ağabey kabul etti. Hayırlı olsun" dedi.
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türkiye, otomobil, ikinci el otomobil, telefon, fahiş fiyat
türkiye, otomobil, ikinci el otomobil, telefon, fahiş fiyat

Otomobilini cep telefonu ile takas etti

10:07 13.10.2022
© DHAOtomobilini cep telefonu ile takas etti
Otomobilini cep telefonu ile takas etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© DHA
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Malatya'da yaşayan Yasir Aksaç, 55 bin TL değerindeki otomobilini, bir markanın yeni çıkardığı cep telefonu ile takas etti.
Çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği telefona bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu. Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı.
Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen Aksaç ile Erkış anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.

'Telefonu alacak gücüm yoktu'

Otomobil sahibi Yasir Aksaç, aracını internetteki ilan sitesine koyduğunu ancak alıcı bulamadığını kaydederek, "Benim de bir telefona ihtiyacım vardı. Bizde neden bir telefon ile takas düşünmeyelim, dedik. Telefon ile araç takas olur' ilanını aracın arka camına yapıştırdık. Kardeşimiz de aradı ve alıcı oldu. Yeni çıkan telefon hayalimdi, nakit param yoktu, garajda boşa yatıyordu. Nakit de zaten yoktu bende, telefonu alacak gücüm yoktu. Ben de 'Neden bir telefona aracımı takas düşünmeyeyim' dedim ve takas işlemlerini gerçekleştirdik, ikimize de hayırlı olsun" diye konuştu.

'Araca ihtiyacım vardı'

Telefon sahibi Serkan Erkış ise kendisinin de arabaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Benim de elimde telefon vardı, meblağ yüksek, satamadım. Ağabeyimin de arabasına ilan yapıştırdığını gördüm. Ben de takas edelim diye görüştüm. Fiyatları zaten hemen hemen eş değer. Biz de zaten ağabeye bu teklifi yaptık ve ağabey kabul etti. Hayırlı olsun" dedi.
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