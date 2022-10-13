https://sputniknews.com.tr/20221013/nisa-mihriban-bebek-hayatini-kaybetti-anneye-5-ay-hapis-cezasi-1062269003.html

'Nisa Mihriban' bebek hayatını kaybetti: Anneye 5 ay hapis cezası

'Nisa Mihriban' bebek hayatını kaybetti: Anneye 5 ay hapis cezası

İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S'ye 'terk' suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Anne Ebru S. ise... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T15:14+0300

2022-10-13T15:14+0300

2022-10-13T15:14+0300

yaşam

istanbul

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İstanbul Pendik'te 'Nisa Mihriban' olarak tanınan Ebrar Nil bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında "terk" suçundan 5 ay hapis cezası verildiği açıklandı.Anne Ebru S. ise 'Nisa Mihriban' bebegin tedavi gördüğü hastanede 30 Eylül tarihinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ebru S. katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan anne Ebru S., "30 Eylül’de Ebrar öldü. Ben cenazesine katıldım. Bütün işlemlerini yaptım. Ben zaten onu bıraktıktan sonra Ebrar’ın yanında olmaya çalıştım" dediSanık avukatı ise beyanında "Müvekkil tüm bu işlemlerden çok sarsıldı, yoruldu. Ailesine de bu olayları açıklayamadığı için kürtaj başvurusu yaptı fakat hastane bebeği alamayacaklarını söyledi. Çok genç yaşta meydana gelen bir hamilelik. Ardından sığınma evine gitmiş, orada da psikolog görüşmesi yapılmamış. Ardından bebeğini bırakmak zorunda kalmış, fakat binadaki bütün zillere basmıştır. Müvekkilimin bebeğin vefat etmesinde bir suçu yoktur. Haksız ve hukuka aykırı şekilde 2 ay cezaevinde kalmıştır" diye konuştu.Kararını açıklayan mahkeme Ebru S. hakkında 'Terk' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, Ebru S.’nin sabıkasız olduğunu dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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