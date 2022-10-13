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https://sputniknews.com.tr/20221013/nakit-yemek-parasinin-maliyeti-159-milyar-tl-1062269421.html
Nakit yemek parasının maliyeti 15.9 milyar TL
Nakit yemek parasının maliyeti 15.9 milyar TL
Nakit olarak ödenen yemek bedeline vergi istisnasının maliyeti 15.9 milyar lira olarak hesaplandı. Kur korumalı mevduat vergi istisnası ile de 18.8 milyar... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T15:20+0300
2022-10-13T15:20+0300
yemek
nakit para
ekonomi
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Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan torba teklife ilişkin hazırlanan etki analizine göre, nakit olarak ödenen yemek bedeline sağlanan vergi istisnası ile 15.9 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçiliyor. Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, doğalgaz ve elektrik için de faturalara getirilen vergi istisnasından çalışan başına 6 aylık bin 200 liradan vazgeçilecek.Yapılan analiz çalışmasına göre 26 gün çalışana ödenen bin 326 liralık aylık yemek parasından 265 lira gelir vergisi alınıyor. Bir takvim yılında ödenen 15 bin 912 lira yemek parasından çalışan başına 3 bin 182 liralık gelir vergisinden vazgeçiliyor. 5 milyon çalışana yemek parası ödendiği varsayımı altında 15.9 milyar liralık vergiden vazgeçiliyor.Komisyona dağıtılan etki analizine göre, kur korumalı mevduat uygulaması çerçevesinde başlangıcından itibaren vergi istisnasının maliyeti 18.8 milyar lira oldu. Söz konusu düzenleme kapsamında 1 milyar doları kur korumalı mevduat hesabına dönüştürülmesinin 6 aylık vergi maliyeti yaklaşık 300 milyon lira olarak öngörüldü.Doğalgaz ve elektrik için faturalara getirilen vergi istisnasından çalışan başına 6 aylık bin 200 liradan vazgeçilecek. Böylece 6 ayda 1.2 milyar liralık vergiden vazgeçilecek.
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yemek, nakit para
yemek, nakit para

Nakit yemek parasının maliyeti 15.9 milyar TL

15:20 13.10.2022
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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Nakit olarak ödenen yemek bedeline vergi istisnasının maliyeti 15.9 milyar lira olarak hesaplandı. Kur korumalı mevduat vergi istisnası ile de 18.8 milyar liradan vazgeçilecek.
Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan torba teklife ilişkin hazırlanan etki analizine göre, nakit olarak ödenen yemek bedeline sağlanan vergi istisnası ile 15.9 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçiliyor.
Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, doğalgaz ve elektrik için de faturalara getirilen vergi istisnasından çalışan başına 6 aylık bin 200 liradan vazgeçilecek.
Yapılan analiz çalışmasına göre 26 gün çalışana ödenen bin 326 liralık aylık yemek parasından 265 lira gelir vergisi alınıyor. Bir takvim yılında ödenen 15 bin 912 lira yemek parasından çalışan başına 3 bin 182 liralık gelir vergisinden vazgeçiliyor. 5 milyon çalışana yemek parası ödendiği varsayımı altında 15.9 milyar liralık vergiden vazgeçiliyor.
Komisyona dağıtılan etki analizine göre, kur korumalı mevduat uygulaması çerçevesinde başlangıcından itibaren vergi istisnasının maliyeti 18.8 milyar lira oldu. Söz konusu düzenleme kapsamında 1 milyar doları kur korumalı mevduat hesabına dönüştürülmesinin 6 aylık vergi maliyeti yaklaşık 300 milyon lira olarak öngörüldü.
Doğalgaz ve elektrik için faturalara getirilen vergi istisnasından çalışan başına 6 aylık bin 200 liradan vazgeçilecek. Böylece 6 ayda 1.2 milyar liralık vergiden vazgeçilecek.
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