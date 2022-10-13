https://sputniknews.com.tr/20221013/merkel-rusyadan-dogalgaz-satin-alma-kararimdan-pisman-degilim-1062278694.html

Merkel: Rusya'dan doğalgaz satın alma kararımdan pişman değilim

Merkel: Rusya'dan doğalgaz satın alma kararımdan pişman değilim

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğundan oturduğu dönemde aldığı Rusya'dan büyük miktarlarda doğalgaz satın alma kararından pişman... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T19:48+0300

2022-10-13T19:48+0300

2022-10-13T19:52+0300

angela merkel

avrupa'da enerji krizi

rusya

doğalgaz

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Angela Merkel, Rusya'dan doğalgaz satın alma kararından pişman olmadığını belirtti.Merkel "O dönemin koşullarına bakıldığında, daha ucuz olan Rusya'dan da olmak üzere boru hattı gazı almak çok rasyonel ve anlaşılırdı, Rus gazı dünyanın diğer kısımlarından gelen LNG'den daha ucuzdu" dedi.Rusya'dan gaz satın alma kararından pişman olmadığının altını çizen Merkel, Soğuk Savaş döneminde bile Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu vurguladı.Kömür santrallerinden ve nükleer enerjiden vazgeçilmesi nedeniyle Almanya'nın enerji tedarik kanallarını çeşitlendirmesi gerektiğini de kaydeden Merkel, geçiş döneminde Almanya'nın doğalgaza ihtiyaç duyduğunun aşikar olduğunu kaydetti.

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angela merkel, rusya, doğalgaz