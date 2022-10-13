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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/merkel-rusyadan-dogalgaz-satin-alma-kararimdan-pisman-degilim-1062278694.html
Merkel: Rusya'dan doğalgaz satın alma kararımdan pişman değilim
Merkel: Rusya'dan doğalgaz satın alma kararımdan pişman değilim
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğundan oturduğu dönemde aldığı Rusya'dan büyük miktarlarda doğalgaz satın alma kararından pişman... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T19:48+0300
2022-10-13T19:52+0300
angela merkel
avrupa'da enerji krizi
rusya
doğalgaz
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Angela Merkel, Rusya'dan doğalgaz satın alma kararından pişman olmadığını belirtti.Merkel "O dönemin koşullarına bakıldığında, daha ucuz olan Rusya'dan da olmak üzere boru hattı gazı almak çok rasyonel ve anlaşılırdı, Rus gazı dünyanın diğer kısımlarından gelen LNG'den daha ucuzdu" dedi.Rusya'dan gaz satın alma kararından pişman olmadığının altını çizen Merkel, Soğuk Savaş döneminde bile Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu vurguladı.Kömür santrallerinden ve nükleer enerjiden vazgeçilmesi nedeniyle Almanya'nın enerji tedarik kanallarını çeşitlendirmesi gerektiğini de kaydeden Merkel, geçiş döneminde Almanya'nın doğalgaza ihtiyaç duyduğunun aşikar olduğunu kaydetti.
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angela merkel, rusya, doğalgaz
angela merkel, rusya, doğalgaz

Merkel: Rusya'dan doğalgaz satın alma kararımdan pişman değilim

19:48 13.10.2022 (güncellendi: 19:52 13.10.2022)
© REUTERSAlmanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© REUTERS
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlık koltuğundan oturduğu dönemde aldığı Rusya'dan büyük miktarlarda doğalgaz satın alma kararından pişman olmadığını ifade etti.
Angela Merkel, Rusya'dan doğalgaz satın alma kararından pişman olmadığını belirtti.
Merkel "O dönemin koşullarına bakıldığında, daha ucuz olan Rusya'dan da olmak üzere boru hattı gazı almak çok rasyonel ve anlaşılırdı, Rus gazı dünyanın diğer kısımlarından gelen LNG'den daha ucuzdu" dedi.

Rusya'dan gaz satın alma kararından pişman olmadığının altını çizen Merkel, Soğuk Savaş döneminde bile Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu vurguladı.

Kömür santrallerinden ve nükleer enerjiden vazgeçilmesi nedeniyle Almanya'nın enerji tedarik kanallarını çeşitlendirmesi gerektiğini de kaydeden Merkel, geçiş döneminde Almanya'nın doğalgaza ihtiyaç duyduğunun aşikar olduğunu kaydetti.
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