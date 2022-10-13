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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/lavrov-ukraynayla-gorusmeler-icin-somut-teklif-almadik-1062277411.html
Lavrov: Ukrayna’yla görüşmeler için somut teklif almadık
Lavrov: Ukrayna’yla görüşmeler için somut teklif almadık
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yla görüşmelerle ilgili hiçbir ciddi teklif almadıklarını, ama eğer böyle teklif gelirse değerlendireceklerini... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T18:52+0300
2022-10-13T18:52+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna krizi
ukrayna
görüşme
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Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İzvestiya gazetesi muhabirinin Ukrayna’yla görüşme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Kimse bize ciddi teklifle gelmedi. Peşlerinden koşma niyetinde değiliz” dedi.“Somut ve ciddi teklifler gelirse onları değerlendirmeye hazırız, ama o kadar” diyen Lavrov, “Bu, eski Batılı partnerlerimizle her konuda her teması ilgilendiriyor” diye ekledi.Lavrov, önümüzdeki G20 Zirvesi’nde dahil Rusya ve ABD arasında görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Washington ve Zelenskiy güvenilmezler. Ama eğer bir sinyal gelirse ona bakacağız ve ciddi olup olmadığına karar vereceğiz” ifadesini kullandı.
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sergey lavrov, ukrayna krizi, ukrayna, görüşme
sergey lavrov, ukrayna krizi, ukrayna, görüşme

Lavrov: Ukrayna’yla görüşmeler için somut teklif almadık

18:52 13.10.2022
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yla görüşmelerle ilgili hiçbir ciddi teklif almadıklarını, ama eğer böyle teklif gelirse değerlendireceklerini belirtti.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İzvestiya gazetesi muhabirinin Ukrayna’yla görüşme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Kimse bize ciddi teklifle gelmedi. Peşlerinden koşma niyetinde değiliz” dedi.
“Somut ve ciddi teklifler gelirse onları değerlendirmeye hazırız, ama o kadar” diyen Lavrov, “Bu, eski Batılı partnerlerimizle her konuda her teması ilgilendiriyor” diye ekledi.
Lavrov, önümüzdeki G20 Zirvesi’nde dahil Rusya ve ABD arasında görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Washington ve Zelenskiy güvenilmezler. Ama eğer bir sinyal gelirse ona bakacağız ve ciddi olup olmadığına karar vereceğiz” ifadesini kullandı.
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