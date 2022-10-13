https://sputniknews.com.tr/20221013/lavrov-ukraynayla-gorusmeler-icin-somut-teklif-almadik-1062277411.html

Lavrov: Ukrayna’yla görüşmeler için somut teklif almadık

Lavrov: Ukrayna’yla görüşmeler için somut teklif almadık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yla görüşmelerle ilgili hiçbir ciddi teklif almadıklarını, ama eğer böyle teklif gelirse değerlendireceklerini... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T18:52+0300

2022-10-13T18:52+0300

2022-10-13T18:52+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

ukrayna krizi

ukrayna

görüşme

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Kazakistan’ın başkenti Astana’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İzvestiya gazetesi muhabirinin Ukrayna’yla görüşme olasılığıyla ilgili bir soru üzerine, “Kimse bize ciddi teklifle gelmedi. Peşlerinden koşma niyetinde değiliz” dedi.“Somut ve ciddi teklifler gelirse onları değerlendirmeye hazırız, ama o kadar” diyen Lavrov, “Bu, eski Batılı partnerlerimizle her konuda her teması ilgilendiriyor” diye ekledi.Lavrov, önümüzdeki G20 Zirvesi’nde dahil Rusya ve ABD arasında görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Washington ve Zelenskiy güvenilmezler. Ama eğer bir sinyal gelirse ona bakacağız ve ciddi olup olmadığına karar vereceğiz” ifadesini kullandı.

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sergey lavrov, ukrayna krizi, ukrayna, görüşme