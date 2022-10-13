Kurtulmuş: Avrupa ülkelerinde reform oluyor, Türkiye'de gündeme geldiği zaman otokrasi, sansür

"Biz sosyal medyanın iyi ve insani bir şekilde kullanılmasından yanayız. Sosyal medya samimi, iyi niyetli kullanımlar bakımından çok doğru bir araçtır, iyi bir imkandır ve çok dinamik bir yerdir ama burada alanın dinamikliğini de kullanarak, bazen bakıyorsunuz 'no name' hesaplar üzerinden her türlü itibar suikastları yapılıyor, hakaretler yapılıyor, iftiralar yapılıyor. Buranın bir şekilde disiplin altına alınması, sözü olanın 'benim söyleyeceğim söz var' diyenin çok daha net bir şekilde söyleyebilmesini temin edecek hazırlıklar, uzun hazırlıklarla bu yasa gündeme gelmiştir. Daha da garibi bu yasanın temel omurgasını oluşturan Avrupa Birliği'nin sosyal medya düzenlemesidir. Hatta bazı cezalarla ilgili konularda örnek olsun diye söylüyorum, Türkiye'nin bu teklifle birlikte gelen ceza düzenlemelerinin bir kısmı Almanya'dan dahi çok çok daha hafiftir. Yani bu böyle bir konu. Avrupa ülkelerinde gündeme geldiği zaman reform oluyor, özgürlük alanlarının genişletilmesi oluyor, Türkiye'de gündeme geldiği zaman otokrasi ya da bir sansür uygulaması gibi görülüyor. Hayır öyle değil. Sözü olan, samimi olan, açık fikri olan, siyasi görüşü ne olursa olsun, ne söylerse söylesin onların rahat bir şekilde, disiplinli bir şekilde söz söyleyecekleri bir alan olacak. Bu, itibar suikastlarının olduğu, birtakım gayriresmi işlerin döndüğü kirli bir alan haline gelmesini önleyecek bir girişimdir. İnşallah meclisin kararıyla birlikte, onaylamasıyla birlikte yasanın çıkacağını ümit ediyoruz."