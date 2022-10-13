https://sputniknews.com.tr/20221013/kremlin-erdogandan-rusya-bati-muzakereleri-duzenlenmesiyle-ilgili-bir-fikir-duymadik-1062275067.html

Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık

Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna konusunda Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T17:26+0300

2022-10-13T17:26+0300

2022-10-13T17:45+0300

kremlin

ukrayna krizi

rusya

türkiye

ukrayna

yuriy uşakov

müzakere

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Erdoğan'ın Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere yapılmasıyla ilgili bir fikri olduğuna dair haberleri sadece gazetelerde gördüklerini belirterek, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sırasında Erdoğan'ın ağzından bu konuda herhangi bir şey duymadıklarını ifade etti.Diplomatik kanallar üzerinden de böyle bir teklif almadıklarını anlatan Uşakov, "Bildiğim kadarıyla Türkler, Avrupalı ve ABD'li yetkililerle yaptıkları kapalı görüşmelerde bu konuya belirli düzeyde değindi. Ancak daha fazlası yok. Batılı ülkelerin verdiği tepkiyi de bilmiyorum" dedi.Uşakov, "Biz, bu tür temaslardan kaçınmıyoruz. Ancak nelerin istişare edileceğini anlamış değiliz. Hiç kimse bu fikri somutlaştırmadı. Fikir sadece basında yer aldı. Bugün bu, siyasi düzeyde kesinlikle ele alınmadı" diye ekledi.

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kremlin, rusya, türkiye, ukrayna, yuriy uşakov, müzakere, vladimir putin, recep tayyip erdoğan