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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/kremlin-erdogandan-rusya-bati-muzakereleri-duzenlenmesiyle-ilgili-bir-fikir-duymadik-1062275067.html
Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık
Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna konusunda Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T17:26+0300
2022-10-13T17:45+0300
kremlin
ukrayna krizi
rusya
türkiye
ukrayna
yuriy uşakov
müzakere
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Erdoğan'ın Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere yapılmasıyla ilgili bir fikri olduğuna dair haberleri sadece gazetelerde gördüklerini belirterek, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sırasında Erdoğan'ın ağzından bu konuda herhangi bir şey duymadıklarını ifade etti.Diplomatik kanallar üzerinden de böyle bir teklif almadıklarını anlatan Uşakov, "Bildiğim kadarıyla Türkler, Avrupalı ve ABD'li yetkililerle yaptıkları kapalı görüşmelerde bu konuya belirli düzeyde değindi. Ancak daha fazlası yok. Batılı ülkelerin verdiği tepkiyi de bilmiyorum" dedi.Uşakov, "Biz, bu tür temaslardan kaçınmıyoruz. Ancak nelerin istişare edileceğini anlamış değiliz. Hiç kimse bu fikri somutlaştırmadı. Fikir sadece basında yer aldı. Bugün bu, siyasi düzeyde kesinlikle ele alınmadı" diye ekledi.
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kremlin, rusya, türkiye, ukrayna, yuriy uşakov, müzakere, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
kremlin, rusya, türkiye, ukrayna, yuriy uşakov, müzakere, vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık

17:26 13.10.2022 (güncellendi: 17:45 13.10.2022)
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki CICA Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© DHA
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna konusunda Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadıklarını söyledi.
Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Erdoğan'ın Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere yapılmasıyla ilgili bir fikri olduğuna dair haberleri sadece gazetelerde gördüklerini belirterek, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sırasında Erdoğan'ın ağzından bu konuda herhangi bir şey duymadıklarını ifade etti.
Diplomatik kanallar üzerinden de böyle bir teklif almadıklarını anlatan Uşakov, "Bildiğim kadarıyla Türkler, Avrupalı ve ABD'li yetkililerle yaptıkları kapalı görüşmelerde bu konuya belirli düzeyde değindi. Ancak daha fazlası yok. Batılı ülkelerin verdiği tepkiyi de bilmiyorum" dedi.
Uşakov, "Biz, bu tür temaslardan kaçınmıyoruz. Ancak nelerin istişare edileceğini anlamış değiliz. Hiç kimse bu fikri somutlaştırmadı. Fikir sadece basında yer aldı. Bugün bu, siyasi düzeyde kesinlikle ele alınmadı" diye ekledi.
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