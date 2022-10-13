https://sputniknews.com.tr/20221013/kremlin-erdogandan-rusya-bati-muzakereleri-duzenlenmesiyle-ilgili-bir-fikir-duymadik-1062275067.html
Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık
Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna konusunda Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T17:26+0300
2022-10-13T17:26+0300
2022-10-13T17:45+0300
kremlin
ukrayna krizi
rusya
türkiye
ukrayna
yuriy uşakov
müzakere
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062262775_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_feee26f74403b4b66d212aa640016d17.jpg
Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Erdoğan'ın Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere yapılmasıyla ilgili bir fikri olduğuna dair haberleri sadece gazetelerde gördüklerini belirterek, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sırasında Erdoğan'ın ağzından bu konuda herhangi bir şey duymadıklarını ifade etti.Diplomatik kanallar üzerinden de böyle bir teklif almadıklarını anlatan Uşakov, "Bildiğim kadarıyla Türkler, Avrupalı ve ABD'li yetkililerle yaptıkları kapalı görüşmelerde bu konuya belirli düzeyde değindi. Ancak daha fazlası yok. Batılı ülkelerin verdiği tepkiyi de bilmiyorum" dedi.Uşakov, "Biz, bu tür temaslardan kaçınmıyoruz. Ancak nelerin istişare edileceğini anlamış değiliz. Hiç kimse bu fikri somutlaştırmadı. Fikir sadece basında yer aldı. Bugün bu, siyasi düzeyde kesinlikle ele alınmadı" diye ekledi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062262775_93:0:1200:830_1920x0_80_0_0_f0acf07ce35bcf943a405d4ba756333e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, rusya, türkiye, ukrayna, yuriy uşakov, müzakere, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
kremlin, rusya, türkiye, ukrayna, yuriy uşakov, müzakere, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Kremlin: Erdoğan'dan Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadık
17:26 13.10.2022 (güncellendi: 17:45 13.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ukrayna konusunda Rusya-Batı müzakereleri düzenlenmesiyle ilgili bir fikir duymadıklarını söyledi.
Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Erdoğan'ın Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakere yapılmasıyla ilgili bir fikri olduğuna dair haberleri sadece gazetelerde gördüklerini belirterek, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sırasında Erdoğan'ın ağzından bu konuda herhangi bir şey duymadıklarını ifade etti.
Diplomatik kanallar üzerinden de böyle bir teklif almadıklarını anlatan Uşakov, "Bildiğim kadarıyla Türkler, Avrupalı ve ABD'li yetkililerle yaptıkları kapalı görüşmelerde bu konuya belirli düzeyde değindi. Ancak daha fazlası yok. Batılı ülkelerin verdiği tepkiyi de bilmiyorum" dedi.
Uşakov, "Biz, bu tür temaslardan kaçınmıyoruz. Ancak nelerin istişare edileceğini anlamış değiliz. Hiç kimse bu fikri somutlaştırmadı. Fikir sadece basında yer aldı. Bugün bu, siyasi düzeyde kesinlikle ele alınmadı" diye ekledi.