https://sputniknews.com.tr/20221013/kemal-kilicdaroglundan-cemal-kasikcinin-yazdigi-washington-posta-taziye-ziyareti-1062252726.html

Kılıçdaroğlu'ndan, Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan, Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a taziye ziyaretinde bulunarak "Türkiye'de işlenen bu cinayetin... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T07:47+0300

2022-10-13T07:47+0300

2022-10-13T07:55+0300

politika

abd

türkiye

cemal kaşıkçı

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kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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ABD'deki gezisini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundu.Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir" ifadelerine yer verdi.Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret nedenini şöyle anlattı:ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya gelmişti.Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine değinen Kılıçdaroğlu, bu konuda iktidardan farklı düşündüklerini belirterek "Türkiye’de işlenen bir cinayetin dosyası Suudi Arabistan’a verilemez. Hukuka aykırı bir uygulama ve bu uygulamayı zaten şiddetle eleştirdik" demişti.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüş, dava 7 Nisan'da Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmişti.Davanın devredilmesi kararı muhalefet tarafından tepki toplamıştı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise gerilen ilişkilerin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.Suudi Arabistan'da yapılan yargılama sonucunda beş sanığa 20, bir sanığa 10, diğer iki sanığa da 7 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karar Selman'ın Türkiye ziyaretinden 5 gün önce verilmişti.Ardından Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 Suudi sanık hakkındaki dava düşürülmüştü. Davanın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretinden 5 gün önce düşürülmesi dikkat çekmişti.

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abd, türkiye, cemal kaşıkçı, washington post, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)