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CANLI | Kazakistan’da 6. CICA Zirvesi başladı
CANLI | Kazakistan’da 6. CICA Zirvesi başladı
Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T08:34+0300
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dünya
türkiye
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kazakistan
asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
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türkiye, rusya, kazakistan, asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi, новый онлайн для белой редактуры
türkiye, rusya, kazakistan, asya’da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi, новый онлайн для белой редактуры
Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı. - Sputnik Türkiye

CANLI | Kazakistan’da 6. CICA Zirvesi başladı

08:34 13.10.2022 (güncellendi: 08:45 13.10.2022)
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Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da başladı.
Astana’daki Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başlayan zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan’ın yanı sıra gözlemci üye statüsüne sahip Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko katılıyor.
Zirvenin ana oturumu öncesi liderler, aile fotoğrafı çektirdi.
CICA zirvesinde bölgesel ve uluslararası güncel konuların yanı sıra konferansın uluslararası örgüte dönüşmesiyle ilgili konular masaya yatırılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirvede liderlere hitap edecek.
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08:50 13.10.2022
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Zirvemizin ve yapacağımız istişarelerin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri güçlü destek verdik. Bugünkü Astana Zirvesi de konferansın uluslararası teşkilata dönüşümü sürecinin ilan edildiği zirve olarak tarihe geçecektir.
Ekonomiden güvenliğe, enerjiden uluslararası ilişkilere ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. Terörizm, ırkçılık, göç gibi aşina olduğumuz sorunlara iklim değişikliği, İslam ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ekleniyor. Bir elin beş parmağını geçmeyen ülkelerin çıkarlarını gözeten ancak Dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen mevcut sistemin yapısal sorunları giderek kendisini daha fazla hissettiriyor.
08:42 13.10.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: Dünya çok kutuplu hale geliyor
Zirvede açılış konuşması yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel siyasette ciddi değişikliklerin gerçekleştiğine işaret ederek dünyanın çok kutuplu hale geldiğini ve Asya'nın kilit rol oynamaya başladığını dile getirdi.
Putin, Rusya'nın eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurmak için her şeyi yaptığını kaydetti.
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