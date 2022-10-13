Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Zirvemizin ve yapacağımız istişarelerin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kurucularından olduğumuz konferansın genişletilmesine başından beri güçlü destek verdik. Bugünkü Astana Zirvesi de konferansın uluslararası teşkilata dönüşümü sürecinin ilan edildiği zirve olarak tarihe geçecektir.