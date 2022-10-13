https://sputniknews.com.tr/20221013/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1062284459.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:40+0300
2022-10-13T22:40+0300
2022-10-13T22:54+0300
türkiye
boğaz
istanbul
istanbul boğazı
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ANNITA isimli yük gemisi Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yaptı."Kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" denilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20220928/gemi-arizasi-istanbul-bogazini-trafige-kapatti-1061725466.html
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boğaz, istanbul, istanbul boğazı, gemi
boğaz, istanbul, istanbul boğazı, gemi
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
22:40 13.10.2022 (güncellendi: 22:54 13.10.2022) Abone ol
İstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ANNITA isimli yük gemisi Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yaptı.
"Kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" denilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.