https://sputniknews.com.tr/20221013/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1062284459.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

boğaz

istanbul

istanbul boğazı

gemi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ANNITA isimli yük gemisi Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yaptı."Kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" denilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20220928/gemi-arizasi-istanbul-bogazini-trafige-kapatti-1061725466.html

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