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SON DAKİKA I İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
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https://sputniknews.com.tr/20221013/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-kapatildi-1062284459.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:40+0300
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türkiye
boğaz
istanbul
istanbul boğazı
gemi
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ANNITA isimli yük gemisi Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yaptı."Kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" denilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20220928/gemi-arizasi-istanbul-bogazini-trafige-kapatti-1061725466.html
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boğaz, istanbul, istanbul boğazı, gemi
boğaz, istanbul, istanbul boğazı, gemi

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

22:40 13.10.2022 (güncellendi: 22:54 13.10.2022)
© AAİstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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İstanbul Boğazı, bir yük gemisinin makine arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ANNITA isimli yük gemisi Tuzla’dan Kavkaz’a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yaptı.
"Kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi" denilen açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
Platformun geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldı. Dev platform, Boğaz geçişini 6 saatte tamamladıktan sonra saat 16.00'da Marmara Denizi'ne çıkmış olacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2022
TÜRKİYE
Gemi arızası İstanbul Boğazı'nı trafiğe kapattı
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