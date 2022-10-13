https://sputniknews.com.tr/20221013/ispanyada-kralin-ogluyum-diyen-garsonun-supheli-olumu-siparis-verdikten-sonra-yere-yigildi-1062252163.html

İspanya'da 'Kralın oğluyum' diyen garsonun şüpheli ölümü: Sipariş verdikten sonra yere yığıldı

İspanya'da 'Kralın oğluyum' diyen garsonun şüpheli ölümü: Sipariş verdikten sonra yere yığıldı

İspanya'da eski Kral Juan Carlos'un gayri meşru çocuğu olduğunu iddia etmesiyle tanınan Albert Sola hafta sonu bir barda sipariş verdikten sonra yere yığılarak... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T05:21+0300

2022-10-13T05:21+0300

2022-10-13T05:21+0300

dünya

ispanya

juan carlos

garson

ölüm

bar

kral

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İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden 66 yaşındaki Albert Sola hafta sonu bir barda öldü. Sola, arkadaşı ile gittiği Girona kenti yakınlarındaki bir barda siparişini verdikten sonra yere yığıldı.Görgü tanıklarından biri İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşı ile geldi, sipariş verdi. Masaya doğru ilerlerken birden yere yığıldı. Elindeki içecekten bir yudum almaya fırsatı kalmadı bile" dedi. Gazete Duvar'ın aktardığına göre polis kaynakları, Sola'nın doğal yollarla öldüğünü ileri sürdü, ancak otopsi sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.İspanya’nın La Bisbal d’Emporda kasabasında garsonluk yapan Albert Sola, ülkenin bir önceki kralı I. Juan Carlos’un oğlu olduğunu iddia etmişti. Uzun süren ‘babalık’ mücadelesi ve eski krala benzerliğiyle kasabada ünlenen Sola, hikayesini New York Times gazetesine anlatmıştı.65 yıl önce evlilik dışı doğumların hoş karşılanmadığı İspanyol diktatör Franco döneminde doğan ve çocukken annesini kaybeden Sola, Barselona’da yaşayan bir aileye evlatlık verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221005/ispanyada-franco-diktatorlugu-donemi-yasa-disi-ilan-edildi-1062004979.html

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