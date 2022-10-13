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https://sputniknews.com.tr/20221013/ispanyada-kralin-ogluyum-diyen-garsonun-supheli-olumu-siparis-verdikten-sonra-yere-yigildi-1062252163.html
İspanya'da 'Kralın oğluyum' diyen garsonun şüpheli ölümü: Sipariş verdikten sonra yere yığıldı
İspanya'da 'Kralın oğluyum' diyen garsonun şüpheli ölümü: Sipariş verdikten sonra yere yığıldı
İspanya'da eski Kral Juan Carlos'un gayri meşru çocuğu olduğunu iddia etmesiyle tanınan Albert Sola hafta sonu bir barda sipariş verdikten sonra yere yığılarak... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T05:21+0300
2022-10-13T05:21+0300
dünya
ispanya
juan carlos
garson
ölüm
bar
kral
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İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden 66 yaşındaki Albert Sola hafta sonu bir barda öldü. Sola, arkadaşı ile gittiği Girona kenti yakınlarındaki bir barda siparişini verdikten sonra yere yığıldı.Görgü tanıklarından biri İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşı ile geldi, sipariş verdi. Masaya doğru ilerlerken birden yere yığıldı. Elindeki içecekten bir yudum almaya fırsatı kalmadı bile" dedi. Gazete Duvar'ın aktardığına göre polis kaynakları, Sola'nın doğal yollarla öldüğünü ileri sürdü, ancak otopsi sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.İspanya’nın La Bisbal d’Emporda kasabasında garsonluk yapan Albert Sola, ülkenin bir önceki kralı I. Juan Carlos’un oğlu olduğunu iddia etmişti. Uzun süren ‘babalık’ mücadelesi ve eski krala benzerliğiyle kasabada ünlenen Sola, hikayesini New York Times gazetesine anlatmıştı.65 yıl önce evlilik dışı doğumların hoş karşılanmadığı İspanyol diktatör Franco döneminde doğan ve çocukken annesini kaybeden Sola, Barselona’da yaşayan bir aileye evlatlık verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221005/ispanyada-franco-diktatorlugu-donemi-yasa-disi-ilan-edildi-1062004979.html
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ispanya, juan carlos, garson, ölüm, bar, kral
ispanya, juan carlos, garson, ölüm, bar, kral

İspanya'da 'Kralın oğluyum' diyen garsonun şüpheli ölümü: Sipariş verdikten sonra yere yığıldı

05:21 13.10.2022
© AFP 2022 / JAIME REINAİspanya Kralı 6. Felipe ve eski kral Juan Carlos
İspanya Kralı 6. Felipe ve eski kral Juan Carlos - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / JAIME REINA
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İspanya'da eski Kral Juan Carlos'un gayri meşru çocuğu olduğunu iddia etmesiyle tanınan Albert Sola hafta sonu bir barda sipariş verdikten sonra yere yığılarak öldü.
İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden 66 yaşındaki Albert Sola hafta sonu bir barda öldü. Sola, arkadaşı ile gittiği Girona kenti yakınlarındaki bir barda siparişini verdikten sonra yere yığıldı.
Görgü tanıklarından biri İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşı ile geldi, sipariş verdi. Masaya doğru ilerlerken birden yere yığıldı. Elindeki içecekten bir yudum almaya fırsatı kalmadı bile" dedi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre polis kaynakları, Sola'nın doğal yollarla öldüğünü ileri sürdü, ancak otopsi sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı.
İspanya’nın La Bisbal d’Emporda kasabasında garsonluk yapan Albert Sola, ülkenin bir önceki kralı I. Juan Carlos’un oğlu olduğunu iddia etmişti. Uzun süren ‘babalık’ mücadelesi ve eski krala benzerliğiyle kasabada ünlenen Sola, hikayesini New York Times gazetesine anlatmıştı.
65 yıl önce evlilik dışı doğumların hoş karşılanmadığı İspanyol diktatör Franco döneminde doğan ve çocukken annesini kaybeden Sola, Barselona’da yaşayan bir aileye evlatlık verilmişti.
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle Senatoda kabul edilen 'Demokratik Hafıza Yasası' ile Franco diktatörlüğü dönemi yasa dışı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
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