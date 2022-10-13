https://sputniknews.com.tr/20221013/icisleri-bakani-soylu-hollandada-bakanlarla-teror-ve-uyusturucuyla-mucadele-konularini-gorustu-1062257581.html

İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü

İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hollanda'da Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ve Göç Bakanı Eric van der Burg ile görüştü. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T11:24+0300

2022-10-13T11:24+0300

2022-10-13T11:24+0300

politika

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

göç

uyuşturucu

hollanda

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İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda adalet ve göç bakanlarıyla bir araya geldi.Bakan Soylu'nun Hollanda ziyaretinde ilk durağı Rotterdam oldu. Soylu ilk olarak Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ile görüştü.Görüşmede, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.Soylu, daha sonra Lahey'de Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile bir araya geldi. Bu görüşmede de düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi.

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