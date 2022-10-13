Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221013/icisleri-bakani-soylu-hollandada-bakanlarla-teror-ve-uyusturucuyla-mucadele-konularini-gorustu-1062257581.html
İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü
İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hollanda'da Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ve Göç Bakanı Eric van der Burg ile görüştü. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T11:24+0300
2022-10-13T11:24+0300
politika
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
göç
uyuşturucu
hollanda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062257303_0:30:1200:705_1920x0_80_0_0_0de8a6570781be621ce70d8305a67e9c.jpg
İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda adalet ve göç bakanlarıyla bir araya geldi.Bakan Soylu'nun Hollanda ziyaretinde ilk durağı Rotterdam oldu. Soylu ilk olarak Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ile görüştü.Görüşmede, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.Soylu, daha sonra Lahey'de Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile bir araya geldi. Bu görüşmede de düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/suleyman-soylu-ve-murat-kurum-sel-felaketinin-yasandigi-pakistana-gidiyor-1060666437.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062257303_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_9114903c23293214913edf898a2311c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, göç, uyuşturucu, hollanda
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, göç, uyuşturucu, hollanda

İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü

11:24 13.10.2022
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda'da
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda'da - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hollanda'da Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ve Göç Bakanı Eric van der Burg ile görüştü.
İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda adalet ve göç bakanlarıyla bir araya geldi.
Bakan Soylu'nun Hollanda ziyaretinde ilk durağı Rotterdam oldu. Soylu ilk olarak Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ile görüştü.
Görüşmede, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.
Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.
Soylu, daha sonra Lahey'de Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile bir araya geldi. Bu görüşmede de düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi.
Süleyman Soylu ve Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
POLİTİKA
Süleyman Soylu ve Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a gidiyor
1 Eylül, 12:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала