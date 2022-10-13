https://sputniknews.com.tr/20221013/icisleri-bakani-soylu-hollandada-bakanlarla-teror-ve-uyusturucuyla-mucadele-konularini-gorustu-1062257581.html
İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü
İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hollanda'da Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ve Göç Bakanı Eric van der Burg ile görüştü. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T11:24+0300
2022-10-13T11:24+0300
2022-10-13T11:24+0300
politika
içişleri bakanlığı
süleyman soylu
göç
uyuşturucu
hollanda
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İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda adalet ve göç bakanlarıyla bir araya geldi.Bakan Soylu'nun Hollanda ziyaretinde ilk durağı Rotterdam oldu. Soylu ilk olarak Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ile görüştü.Görüşmede, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.Soylu, daha sonra Lahey'de Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile bir araya geldi. Bu görüşmede de düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/suleyman-soylu-ve-murat-kurum-sel-felaketinin-yasandigi-pakistana-gidiyor-1060666437.html
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içişleri bakanlığı, süleyman soylu, göç, uyuşturucu, hollanda
içişleri bakanlığı, süleyman soylu, göç, uyuşturucu, hollanda
İçişleri Bakanı Soylu Hollanda'da bakanlarla terör ve uyuşturucuyla mücadele konularını görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hollanda'da Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ve Göç Bakanı Eric van der Burg ile görüştü.
İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda adalet ve göç bakanlarıyla bir araya geldi.
Bakan Soylu'nun Hollanda ziyaretinde ilk durağı Rotterdam oldu. Soylu ilk olarak Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz ile görüştü.
Görüşmede, terör ve uyuşturucuyla mücadelede iş birliği, düzensiz göçle mücadele konuları değerlendirildi.
Ayrıca organize, mali ve siber suçlarla mücadele gibi tüm güvenlik alanlarında iş birliği yapılması ve ortak mekanizma oluşturulması kararlaştırıldı.
Soylu, daha sonra Lahey'de Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile bir araya geldi. Bu görüşmede de düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi.