https://sputniknews.com.tr/20221013/hindistan-gambiyada-onlarca-cocugun-olumuyle-baglantili-oksuruk-suruplarinin-uretimini-durdurdu-1062255294.html
Hindistan, Gambiya’da onlarca çocuğun ölümüyle bağlantılı öksürük şuruplarının üretimini durdurdu
Hindistan, Gambiya’da onlarca çocuğun ölümüyle bağlantılı öksürük şuruplarının üretimini durdurdu
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 69 çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada böbreklerde akut hasara neden olduğu belirlenen öksürük şurubu, Hindistan merkezli... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T11:19+0300
2022-10-13T11:19+0300
2022-10-13T11:34+0300
yaşam
hindistan
gambiya
öksürük
ilaç
üretim
durdurma
çocuk
ölüm
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Hindistan'ın ilaç düzenleyici kurumu, Maiden ilaç şirketi ile ilgili soruşturmada gözlemlenen ihlallerin ciddiyeti ve üretilen ilacın kalitesi, güvenliği ve etkinliğine yönelik potansiyel riskler göz önüne alındığında tüm üretimin durdurulduğunu duyurdu. "Bu birimde tüm ilaç üretiminin derhal durdurulmasını emrettik" açıklamasını yapan Haryana Eyaleti Sağlık Bakanı Anil Vij, ön incelemede Maiden ilaç şirketinin başkent Yeni Delhi'ye 40 km uzaklıktaki Kundli kasabasındaki tesisinde 12 ihlal tespit edildiğini belirtti.Öncesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde Maiden ilaç şirketi tarafından üretilen dört öksürük ve soğuk algınlığı ilacının akut böbrek hasarına neden olabileceği konusunda küresel uyarı yayımladı. DSÖ açıklamasında Maiden'ın öksürük şuruplarının temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki akut böbrek hasarları ve çocuk ölümleriyle bağlantılı olabileceği belirtildi. Laboratuvar testlerinde bu ilaçlarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kirleticilerin 'kabul edilemez miktarlarda' bulunduğunu duyuran DSÖ, ürünlerin gayriresmi yollardan Batı Afrika ülkesinin ötesindeki ülke ve bölgelere dağıtılmış olabileceğine dikkat çekti. Mimlenen ilaçlar şunlar: Promethazine Oral Solüsyon, Kofexmalin Bebek Öksürük Şurubu, Makoff Bebek Öksürük Şurubu ve Magrip N Soğuk Algınlığı Şurubu.Gambiya polisi, öksürük şuruplarının ülkeye ABD merkezli bir şirket tarafından ithal edildiğini, ithal edilen 50 bin şişe kontamine olmuş şurubun çoğunluğuna el konulduğunu belirtti. 'Adalet' talep eden Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, kendi yürüttükleri soruşturmada 'her taşın altına bakılacağını' söyledi.Şirket, geçen haftaki açıklamasında 'ölümlerle ilgili basında çıkan haberleri duyunca şoke olduğunu ve bu olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu' dile getirdi. Ancak Maiden Direktörü Naresh Goyal, çocuk ölümlerinin şirketinde üretilen öksürük şuruplarından kaynaklandığını reddetti. Goyal, medyaya "Ölümler bizim öksürük şuruplarımızdan değil, parasetamol şurubundan kaynaklandı" dedi.Hindistan Sağlık Bakanlığı, DSÖ'nün bulguları hakkında bilgilendirildiğini, şirketin Hindistan'da sözkonusu dört ilacı dağıtma ruhsatına sahip olmadığını ve bunları yalnızca Gambiya'ya ihraç ettiğini belirtti. Açıklamada "İthalatçı ülkenin ithal ettiği ürünleri kalite parametreleri üzerinden test etmesi ve kalite konusunda kendisini tatmin etmesi olağan bir uygulamadır" denildi. Maiden daha önce birkaç kez Hintli düzenleyici kurumun radarına yakalanmıştı. Gıda ve İlaç İdaresi, web sitesindeki açıklamaya göre, 'standart altı' üretim konusunda firmaya bu yıl dört kez bildirimde bulunmuştu.
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hindistan, gambiya, öksürük, ilaç, üretim, durdurma, çocuk, ölüm, dünya sağlık örgütü (dsö)
hindistan, gambiya, öksürük, ilaç, üretim, durdurma, çocuk, ölüm, dünya sağlık örgütü (dsö)
Hindistan, Gambiya’da onlarca çocuğun ölümüyle bağlantılı öksürük şuruplarının üretimini durdurdu
11:19 13.10.2022 (güncellendi: 11:34 13.10.2022) Abone ol
Batı Afrika ülkesi Gambiya'da 69 çocuğun ölümüyle ilgili soruşturmada böbreklerde akut hasara neden olduğu belirlenen öksürük şurubu, Hindistan merkezli üretici şirketi ve ABD merkezli ithal edici şirkete uzandı. Hindistan, Maiden ilaç şirketinin fabrikasında üretimi durdurdu.
Hindistan'ın ilaç düzenleyici kurumu, Maiden ilaç şirketi ile ilgili soruşturmada gözlemlenen ihlallerin ciddiyeti ve üretilen ilacın kalitesi, güvenliği ve etkinliğine yönelik potansiyel riskler göz önüne alındığında tüm üretimin durdurulduğunu duyurdu.
"Bu birimde tüm ilaç üretiminin derhal durdurulmasını emrettik" açıklamasını yapan Haryana Eyaleti Sağlık Bakanı Anil Vij, ön incelemede Maiden ilaç şirketinin başkent Yeni Delhi'ye 40 km uzaklıktaki Kundli kasabasındaki tesisinde 12 ihlal tespit edildiğini belirtti.
Öncesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde Maiden ilaç şirketi tarafından üretilen dört öksürük ve soğuk algınlığı ilacının akut böbrek hasarına neden olabileceği konusunda küresel uyarı yayımladı.
DSÖ açıklamasında Maiden'ın öksürük şuruplarının temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki akut böbrek hasarları ve çocuk ölümleriyle bağlantılı olabileceği belirtildi.
Laboratuvar testlerinde bu ilaçlarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden kirleticilerin 'kabul edilemez miktarlarda' bulunduğunu duyuran DSÖ, ürünlerin gayriresmi yollardan Batı Afrika ülkesinin ötesindeki ülke ve bölgelere dağıtılmış olabileceğine dikkat çekti.
Mimlenen ilaçlar şunlar: Promethazine Oral Solüsyon, Kofexmalin Bebek Öksürük Şurubu, Makoff Bebek Öksürük Şurubu ve Magrip N Soğuk Algınlığı Şurubu.
Gambiya polisi, öksürük şuruplarının ülkeye ABD merkezli bir şirket tarafından ithal edildiğini, ithal edilen 50 bin şişe kontamine olmuş şurubun çoğunluğuna el konulduğunu belirtti. 'Adalet' talep eden Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, kendi yürüttükleri soruşturmada 'her taşın altına bakılacağını' söyledi.
Şirket, geçen haftaki açıklamasında 'ölümlerle ilgili basında çıkan haberleri duyunca şoke olduğunu ve bu olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu' dile getirdi. Ancak Maiden Direktörü Naresh Goyal, çocuk ölümlerinin şirketinde üretilen öksürük şuruplarından kaynaklandığını reddetti. Goyal, medyaya "Ölümler bizim öksürük şuruplarımızdan değil, parasetamol şurubundan kaynaklandı" dedi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, DSÖ'nün bulguları hakkında bilgilendirildiğini, şirketin Hindistan'da sözkonusu dört ilacı dağıtma ruhsatına sahip olmadığını ve bunları yalnızca Gambiya'ya ihraç ettiğini belirtti. Açıklamada "İthalatçı ülkenin ithal ettiği ürünleri kalite parametreleri üzerinden test etmesi ve kalite konusunda kendisini tatmin etmesi olağan bir uygulamadır" denildi.
Maiden daha önce birkaç kez Hintli düzenleyici kurumun radarına yakalanmıştı. Gıda ve İlaç İdaresi, web sitesindeki açıklamaya göre, 'standart altı' üretim konusunda firmaya bu yıl dört kez bildirimde bulunmuştu.