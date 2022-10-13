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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'da Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'da Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, yatırım bankası Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T06:29+0300
2022-10-13T06:29+0300
ekonomi
abd
türkiye
goldman sachs
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerçekleştirilen görüşmenin önemine değinerek, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz Washington DC'de devam eden temaslarımız kapsamında, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelimizi aktardık." ifadelerini kullandı.
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abd, türkiye, goldman sachs, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati
abd, türkiye, goldman sachs, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'da Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü

06:29 13.10.2022
© İHA / İHAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, yatırım bankası Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, yatırım bankası Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© İHA / İHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, yatırım bankası Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerçekleştirilen görüşmenin önemine değinerek, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz Washington DC'de devam eden temaslarımız kapsamında, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelimizi aktardık." ifadelerini kullandı.
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