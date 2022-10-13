https://sputniknews.com.tr/20221013/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-washingtonda-goldman-sachs-yoneticileriyle-gorustu-1062252634.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'da Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'da Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, yatırım bankası Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T06:29+0300

2022-10-13T06:29+0300

2022-10-13T06:29+0300

ekonomi

abd

türkiye

goldman sachs

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gerçekleştirilen görüşmenin önemine değinerek, "G20 Bakanlar Toplantısı ve IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları vesilesiyle bulunduğumuz Washington DC'de devam eden temaslarımız kapsamında, Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda, küresel makroekonomik gelişmeleri ele alarak Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatları ve güçlü yatırım potansiyelimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

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abd, türkiye, goldman sachs, hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati