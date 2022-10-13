https://sputniknews.com.tr/20221013/gazprom-turkakimin-yeni-hatlarina-rus-turbinler-kurulacak-1062285042.html
Gazprom: TürkAkım’ın yeni hatlarına Rus türbinler kurulacak
Gazprom: TürkAkım’ın yeni hatlarına Rus türbinler kurulacak
Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz boru hattının yeni kollarının Rusya yapımı türbinlerle çalışacağını belirtti. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:55+0300
2022-10-13T22:55+0300
2022-10-13T23:06+0300
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türkakım
türkiye
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Gazprom CEO’su Miller, Perviy Kanal televizyonuna TürkAkım doğalgaz boru hattının yeni kollarıyla ilgili açıklamalarında bulundu.Miller, “Kaç kolun olacağını şimdi söylemeyeceğim. Önce tabii ki hacmi belirlememiz gerekiyor. Ama her halükarda söz konusu olan Karadeniz üzerinden geçen TürkAkım koridorunda yeni gaz iletim kapasiteleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile sınırında ticari merkezin oluşturulması” ifadesini kullandı.Gazprom Başkanı, “Türbine gelince elbette Rusya yapımı türbinler olacak” dedi.‘Kuzey Akım borusunun yüzlerce kilometresi suyla doldu’Miller, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının özellikle Rusya yönündeki yüzlerce kilometresinin deniz suyuyla dolduğunu söyledi.
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aleksey miller, gazprom başkanı aleksey miller, pervıy kanal, türkakım, türkiye, avrupa birliği
aleksey miller, gazprom başkanı aleksey miller, pervıy kanal, türkakım, türkiye, avrupa birliği
Gazprom: TürkAkım’ın yeni hatlarına Rus türbinler kurulacak
22:55 13.10.2022 (güncellendi: 23:06 13.10.2022) Abone ol
Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz boru hattının yeni kollarının Rusya yapımı türbinlerle çalışacağını belirtti.
Gazprom CEO’su Miller, Perviy Kanal televizyonuna TürkAkım doğalgaz boru hattının yeni kollarıyla ilgili açıklamalarında bulundu.
Miller, “Kaç kolun olacağını şimdi söylemeyeceğim. Önce tabii ki hacmi belirlememiz gerekiyor. Ama her halükarda söz konusu olan Karadeniz üzerinden geçen TürkAkım koridorunda yeni gaz iletim kapasiteleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile sınırında ticari merkezin oluşturulması” ifadesini kullandı.
Gazprom Başkanı, “Türbine gelince elbette Rusya yapımı türbinler olacak” dedi.
‘Kuzey Akım borusunun yüzlerce kilometresi suyla doldu’
Miller, Kuzey Akım doğalgaz boru hattının özellikle Rusya yönündeki yüzlerce kilometresinin deniz suyuyla dolduğunu söyledi.