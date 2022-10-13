https://sputniknews.com.tr/20221013/fivb-dunya-kadinlar-voleybol-sampiyonasi-italyayi-3-1-yenen-brezilya-finale-cikti-1062286023.html
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T23:43+0300
2022-10-13T23:43+0300
2022-10-13T23:43+0300
fivb dünya şampiyonası
spor
brezilya
sırbistan
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan ikinci yarı final mücadelesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.İtalya'yı 25-23, 22-25, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Brezilya, tarihinde 4. kez final biletini aldı.Brezilya, 1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya finalde kaybetti.Turnuvanın finalinde son şampiyon Sırbistan ile Brezilya, 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.
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fivb dünya şampiyonası, brezilya, sırbistan
fivb dünya şampiyonası, brezilya, sırbistan
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı
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FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan ikinci yarı final mücadelesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.
İtalya'yı 25-23, 22-25, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Brezilya, tarihinde 4. kez final biletini aldı.
Brezilya, 1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya finalde kaybetti.
Turnuvanın finalinde son şampiyon Sırbistan ile Brezilya, 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.