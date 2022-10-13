https://sputniknews.com.tr/20221013/fivb-dunya-kadinlar-voleybol-sampiyonasi-italyayi-3-1-yenen-brezilya-finale-cikti-1062286023.html

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T23:43+0300

2022-10-13T23:43+0300

2022-10-13T23:43+0300

fivb dünya şampiyonası

spor

brezilya

sırbistan

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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan ikinci yarı final mücadelesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.İtalya'yı 25-23, 22-25, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Brezilya, tarihinde 4. kez final biletini aldı.Brezilya, 1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya finalde kaybetti.Turnuvanın finalinde son şampiyon Sırbistan ile Brezilya, 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.

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