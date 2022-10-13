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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T23:43+0300
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fivb dünya şampiyonası
spor
brezilya
sırbistan
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan ikinci yarı final mücadelesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.İtalya'yı 25-23, 22-25, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Brezilya, tarihinde 4. kez final biletini aldı.Brezilya, 1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya finalde kaybetti.Turnuvanın finalinde son şampiyon Sırbistan ile Brezilya, 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.
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fivb dünya şampiyonası, brezilya, sırbistan
fivb dünya şampiyonası, brezilya, sırbistan

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası: İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya finale çıktı

23:43 13.10.2022
© AFP 2022 / SANDER KONINGFIVB Dünya Voleybol Şampiyonası, Brezilya İtalya
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası, Brezilya İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / SANDER KONING
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FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-1 yenen Brezilya, finalde Sırbistan'ın rakibi oldu.
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan ikinci yarı final mücadelesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.
İtalya'yı 25-23, 22-25, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup eden Brezilya, tarihinde 4. kez final biletini aldı.
Brezilya, 1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya finalde kaybetti.
Turnuvanın finalinde son şampiyon Sırbistan ile Brezilya, 15 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.00'de karşılaşacak.
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