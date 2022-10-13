https://sputniknews.com.tr/20221013/fiat-2017den-beri-sifir-aracin-girmedigi-cezayirde-otomobil-uretecek-1062282732.html

Fiat, 2017'den beri sıfır aracın girmediği Cezayir’de otomobil üretecek

Fiat, 2017'den beri sıfır aracın girmediği Cezayir’de otomobil üretecek

Cezayir’de yaklaşık 5 yıldır ciddi bir araç ithalat krizi yaşanıyor; ülkeye 2017’den bu yana sıfır, 2005’ten beri de ikinci el araç girişi yasak. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T22:02+0300

2022-10-13T22:02+0300

2022-10-13T22:19+0300

ekonomi

fiat

cezayir

otomobil

üretim

araba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1062282843_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e69dd77a5a08f5e512fb30686a40ebaa.jpg

Cezayir Sanayi Bakanlığı, İtalya’nın Fiat Şirketi’nin Cezayir’de otomobil üretim fabrikası kuracağını duyurdu.Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’nın Cezayir Büyükelçisi Giovanni Pugliese’nin katılımıyla başkentteki Bakanlık binasında taraflar arasında projenin imza töreninin gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Oran (Vahran) kentinde uygulanacak projenin maliyetine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeyerek, bu adımın Cezayir-İtalya ekonomik iş birliğinin genişletilmesi hedefi çerçevesinde atıldığı vurgulandı.Fiat’ın Oran’daki fabrikada üreteceği araçların 2023’te piyasaya çıkacağı kaydedildi.Cezayir’de yaklaşık 5 yıldır ciddi bir araç ithal krizi yaşanıyor. Ülkeye 2017’den bu yana sıfır, 2005’ten beri de ikinci el araç girişi yasak.Buna bağlı olarak ülkedeki tüketici koruma derneklerine göre yerel pazar, yeni ve kullanılmış otomobillerde büyük bir kıtlığa ve tüm beklentileri aşan yüksek fiyatlara tanık oluyor.Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, birkaç gün önce 2023 genel bütçe kanunu kapsamında, 2005 yılından bu yana ilk kez, 3 yıldan eski olmayan ikinci el ile sıfır otomobil ithali önündeki yasağın kaldırılması talimatı vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20220929/citroen-pariste-elektrikli-konsept-otomobili-oliyi-tanitti-1061779436.html

cezayir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fiat, cezayir, otomobil, üretim, araba