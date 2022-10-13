https://sputniknews.com.tr/20221013/erdogan-ve-putin-2022-yilinda-kac-kere-gorustu-neyi-konustular-1062276949.html

Erdoğan ve Putin 2022 yılında kaç kere görüştü, neyi konuştular?

Erdoğan ve Putin 2022 yılında kaç kere görüştü, neyi konuştular?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CİCA) kapsamında... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T18:44+0300

2022-10-13T18:44+0300

2022-10-13T18:44+0300

multimedya

infografik

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

türkiye-rusya ilişkileri

türkiye

rusya

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Putin ile Erdoğan en son eylül ayında Semerkant’ta bir araya gelmişlerdi. Rusya ve Türkiye liderleri, daha önceyse ağustos ve temmuz aylarında da birer yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sputnik, Erdoğan ile Putin'in 2022 yılında gerçekleştiği görüşmeleri ve konuştukları konuları hazırladığı infografikte topladı.

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infografik, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye-rusya ilişkileri, türkiye, rusya, инфографика