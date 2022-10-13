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Erdoğan ve Putin 2022 yılında kaç kere görüştü, neyi konuştular?
Erdoğan ve Putin 2022 yılında kaç kere görüştü, neyi konuştular?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CİCA) kapsamında... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T18:44+0300
2022-10-13T18:44+0300
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infografik
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
türkiye-rusya ilişkileri
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Putin ile Erdoğan en son eylül ayında Semerkant’ta bir araya gelmişlerdi. Rusya ve Türkiye liderleri, daha önceyse ağustos ve temmuz aylarında da birer yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Sputnik, Erdoğan ile Putin'in 2022 yılında gerçekleştiği görüşmeleri ve konuştukları konuları hazırladığı infografikte topladı.
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infografik, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye-rusya ilişkileri, türkiye, rusya, инфографика
infografik, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, türkiye-rusya ilişkileri, türkiye, rusya, инфографика

Erdoğan ve Putin 2022 yılında kaç kere görüştü, neyi konuştular?

18:44 13.10.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CİCA) kapsamında Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldi.
Putin ile Erdoğan en son eylül ayında Semerkant’ta bir araya gelmişlerdi. Rusya ve Türkiye liderleri, daha önceyse ağustos ve temmuz aylarında da birer yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.
Sputnik, Erdoğan ile Putin'in 2022 yılında gerçekleştiği görüşmeleri ve konuştukları konuları hazırladığı infografikte topladı.
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