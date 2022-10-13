https://sputniknews.com.tr/20221013/dso-kuresel-maymun-cicegi-vakalari-70-binin-uzerinde-1062250560.html

DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde

DSÖ: Küresel maymun çiçeği vakaları 70 binin üzerinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası bulunduğunu bildirdi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T02:16+0300

2022-10-13T02:16+0300

2022-10-13T02:17+0300

dünya

tedros adhanom ghebreyesus

dünya sağlık örgütü (dsö)

maymun çiçeği virüsü

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Dünya genelinde 70 binden fazla maymun çiçeği vakasının tespit edildiği, şu ana kadar 26 kişinin hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği, kolera ve Kovid-19 salgınlarına dair son durumu değerlendirdi.Ghebreyesus, Haiti'deki kolera salgınından endişe duyduklarını vurgulayarak, "Vakaların dörtte birini 5 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Ülkedeki durum hızla eviriliyor. Bundan önce ve şimdi tespit edilenlerin dışında bilinmeyen enfeksiyonlar var" ifadesini kullandı.DSÖ'nün kolera takibinde Haiti hükümetine yardımcı olduğu bilgisini veren Ghebreyesus, "Salgının etkili olduğu bölgelerin güvenliksiz olması, bu bölgelerden örnek alma ve laboratuvar incelemesi yaparak vaka doğrulamamızı zorlaştırıyor" diye konuştu.Ghebreyesus, ülkedeki yakıt sıkıntısının da sağlık çalışanları ve tesislerinin kolerayla mücadelesini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.Amerika kıtasında artıyorMaymun çiçeğine değinen Ghebreyesus, "Şimdiye kadar DSÖ'ye 70 binin üzerinde maymun çiçeği vakası ve 26 can kaybı bildirildi" dedi.Ghebreyesus, küresel maymun çiçeği vakalarında düşüşün sürdüğünü fakat Amerika kıtası bölgesindeki çok sayıda ülkede vakaların artmakta olduğunun altını çizdi.Maymun çiçeğinin de Kovid-19 gibi "küresel acil durum" olmayı sürdürdüğünü hatırlatan Ghebreyesus, ülkelere test ve takip kapasitelerini artırma çağrısında bulundu.Acil Durum Komitesi, Kovid-19 gündemiyle toplanacakGhebreyesus, DSÖ Acil Durum Komitesinin yarın Kovid-19 üzerine toplanacağını duyurarak, "33 ay önce salgını küresel acil durum ilan ettiğimiz günden daha iyi bir zamandayız. Bu acil durumu her ülkede bitirebilecek araçlarımız var fakat salgın hala bitmiş değil. Daha yapılacak çok iş var" ifadelerini kullandı.

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tedros adhanom ghebreyesus, dünya sağlık örgütü (dsö), maymun çiçeği virüsü