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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221013/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062254276.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Euro/TL 18.03 ise seviyesinde hareket ediyor. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
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Dolar, tarihi zirveye yakın yatay seyrini sürdürüyorDolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Kur geçen hafta 18.61 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.Euro/TL 18.03 seviyesinde hareket ediyor.Gözler ABD enflasyonundaPiyasalar bugün ABD'den gelecek TÜFE verisini takip edecek. Kritik veri TSİ 15.30'da açıklanacak.Ons altın fiyatı 1700 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.Uluslarasası piyasada ons altın satış fiyatı 1670 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 997 lira, çeyrek altın 1670 lira, yarım altın 3317 lira, Cumhuriyet altını 6610 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062216095.html
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dolar kaç lira oldu,dolar ne kadar,euro fiyat,çeyrek altın ne kadar,altın,ons altın,dolar 19 oldu mu

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:25 13.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZDolar ve euro
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MUNOZ
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Dolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Euro/TL 18.03 ise seviyesinde hareket ediyor.
Dolar, tarihi zirveye yakın yatay seyrini sürdürüyor
Dolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Kur geçen hafta 18.61 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.

Euro/TL 18.03 seviyesinde hareket ediyor.

Gözler ABD enflasyonunda

Piyasalar bugün ABD'den gelecek TÜFE verisini takip edecek. Kritik veri TSİ 15.30'da açıklanacak.
Ons altın fiyatı 1700 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.
Uluslarasası piyasada ons altın satış fiyatı 1670 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 997 lira, çeyrek altın 1670 lira, yarım altın 3317 lira, Cumhuriyet altını 6610 liradan el değiştiriyor.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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