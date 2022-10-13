https://sputniknews.com.tr/20221013/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062254276.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Euro/TL 18.03 ise seviyesinde hareket ediyor. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T09:25+0300
2022-10-13T09:25+0300
2022-10-13T09:25+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg
Dolar, tarihi zirveye yakın yatay seyrini sürdürüyorDolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Kur geçen hafta 18.61 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.Euro/TL 18.03 seviyesinde hareket ediyor.Gözler ABD enflasyonundaPiyasalar bugün ABD'den gelecek TÜFE verisini takip edecek. Kritik veri TSİ 15.30'da açıklanacak.Ons altın fiyatı 1700 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.Uluslarasası piyasada ons altın satış fiyatı 1670 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 997 lira, çeyrek altın 1670 lira, yarım altın 3317 lira, Cumhuriyet altını 6610 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062216095.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_264e7b7c3d1ee602ba60b97546cc56fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar kaç lira oldu,dolar ne kadar,euro fiyat,çeyrek altın ne kadar,altın,ons altın,dolar 19 oldu mu
dolar kaç lira oldu,dolar ne kadar,euro fiyat,çeyrek altın ne kadar,altın,ons altın,dolar 19 oldu mu
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Abone ol
Dolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Euro/TL 18.03 ise seviyesinde hareket ediyor.
Dolar, tarihi zirveye yakın yatay seyrini sürdürüyor
Dolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Kur geçen hafta 18.61 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.
Euro/TL 18.03 seviyesinde hareket ediyor.
Gözler ABD enflasyonunda
Piyasalar bugün ABD'den gelecek TÜFE verisini takip edecek. Kritik veri TSİ 15.30'da açıklanacak.
Ons altın fiyatı 1700 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.
Uluslarasası piyasada ons altın satış fiyatı 1670 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 997 lira, çeyrek altın 1670 lira, yarım altın 3317 lira, Cumhuriyet altını 6610 liradan el değiştiriyor.