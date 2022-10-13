https://sputniknews.com.tr/20221013/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062254276.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Euro/TL 18.03 ise seviyesinde hareket ediyor. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T09:25+0300

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ekonomi

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euro/tl

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yarım gram altın

çeyrek altın

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Dolar, tarihi zirveye yakın yatay seyrini sürdürüyorDolar/TL, 18.58 civarında seyretmeye devam ediyor. Kur geçen hafta 18.61 ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.Euro/TL 18.03 seviyesinde hareket ediyor.Gözler ABD enflasyonundaPiyasalar bugün ABD'den gelecek TÜFE verisini takip edecek. Kritik veri TSİ 15.30'da açıklanacak.Ons altın fiyatı 1700 dolar bandının altındaki seyrine devam ediyor.Uluslarasası piyasada ons altın satış fiyatı 1670 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 997 lira, çeyrek altın 1670 lira, yarım altın 3317 lira, Cumhuriyet altını 6610 liradan el değiştiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20221012/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062216095.html

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