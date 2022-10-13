CANLI | Macron: Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz

Yüksek Temsilci Borrell: AB diplomatları yavaş ve etkisiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üst düzey AB diplomatlarının yavaş ve etkisiz olduklarını, ayrıca çalıştıkları ülkelere patronluk tasladıklarını söyledi.

Borrell, yaptığı açıklamada, "Bu, hepinize güzel olduğunuzu, çok iyi çalıştığınızı ve çok mutlu olduğumuzu söyleyerek çiçekler göndereceğimiz bir zaman değil" ifadelerini kullandı.

Brüksel'in küresel diplomatik ağının medyadan daha az bilgilendirici olduğundan yakınan Borrell, "Bazen, bir yerde neler olduğunu, sizin raporlarınızı okumaktan çok gazeteleri okuyarak öğreniyorum" dedi.

Diplomatlardan krizlere karşı reaktif olmalarını talep eden Borrell, "Bir elçi nasıl davranırsa öyle davranın: Derhal bir telgraf, belge, posta gönderin. Rica ediyorum çabuk tepki verin" diye konuştu.