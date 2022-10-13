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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/canli--macron-ukraynalilara-kendilerini-savunabilmeleri-icin-istihbarat-sagliyoruz-1062253884.html
CANLI | Macron: Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz
CANLI | Macron: Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T09:22+0300
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donbass, nato, abd, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, askeri operasyon, donbass, nato, abd, новый онлайн для белой редактуры
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye

CANLI | Macron: Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz

09:22 13.10.2022
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, güney ve batı sınırlarında silah ve asker yığınağına göz yummayacaklarını ve tepki adımlarını geliştireceklerini belirtti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna’nın 2023 dış finansman ihtiyacının her ay 3-4 milyar dolar olduğunu belirtti.
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Kiev rejiminin Dinyeper Nehri'ni geçip Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ele geçirme planları yaptığını belirtti.
Druzjba petrol boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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Dün, 09:12
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:06 13.10.2022
Yüksek Temsilci Borrell: AB diplomatları yavaş ve etkisiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üst düzey AB diplomatlarının yavaş ve etkisiz olduklarını, ayrıca çalıştıkları ülkelere patronluk tasladıklarını söyledi.
Borrell, yaptığı açıklamada, "Bu, hepinize güzel olduğunuzu, çok iyi çalıştığınızı ve çok mutlu olduğumuzu söyleyerek çiçekler göndereceğimiz bir zaman değil" ifadelerini kullandı.
Brüksel'in küresel diplomatik ağının medyadan daha az bilgilendirici olduğundan yakınan Borrell, "Bazen, bir yerde neler olduğunu, sizin raporlarınızı okumaktan çok gazeteleri okuyarak öğreniyorum" dedi.
Diplomatlardan krizlere karşı reaktif olmalarını talep eden Borrell, "Bir elçi nasıl davranırsa öyle davranın: Derhal bir telgraf, belge, posta gönderin. Rica ediyorum çabuk tepki verin" diye konuştu.
09:21 13.10.2022
Macron: Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağladığını söyledi.
Macron, konuk olduğu France 2 kanalında, "Savaşa katılmadan Ukrayna'yı destekliyoruz" diyerek, bir dünya savaşı istemediklerinin altını çizdi.
Krizin bu yana Fransa'nın Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü gönderdiğini ve ek 6 tane daha gönderilmesi için çalıştıklarına ifade eden Macron, Ukrayna'ya gelecek haftalarda radar ve uçaksavar füzeleri göndereceklerini ifade etti.
Macron, Fransa'nın Romanya'da asker ve askeri malzeme konuşlandırdığını ve Avrupa'nın doğusundaki ülkelerdeki askeri varlığını anımsatarak, "Ukraynalıların kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz, ancak bunun hakkında fazla konuşmamak iyi olur" dedi.
"Kışı bu savaş bağlamında geçirmeye hazırlanmalıyız" diyen Macron, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımların etkisini göstermekte olduğu değerlendirmesinde bulundu.
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