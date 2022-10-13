CANLI | Macron: Ukraynalılara kendilerini savunabilmeleri için istihbarat sağlıyoruz

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı'nın Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, güney ve batı sınırlarında silah ve asker yığınağına göz yummayacaklarını ve tepki adımlarını geliştireceklerini belirtti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna’nın 2023 dış finansman ihtiyacının her ay 3-4 milyar dolar olduğunu belirtti.
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya'yla Birlikteyiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Kiev rejiminin Dinyeper Nehri'ni geçip Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) ele geçirme planları yaptığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: