https://sputniknews.com.tr/20221013/biden-gelecek-hafta-benzin-fiyatlarinin-dusurulmesine-yonelik-yeni-duyurularim-olacak-1062283692.html

Biden: Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak

Biden: Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak

ABD Başkanı Biden, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını söyledi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T22:26+0300

2022-10-13T22:26+0300

2022-10-13T22:26+0300

ekonomi

joe biden

abd

seçim

benzin

akaryakıt

petrol

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ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaretlerin Kaliforniya durağında altyapı paketi konusunda açıklamalarda bulundu.Los Angeles'ta metro hattına yapılan yeni eklemeleri inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Biden, bu hattın toplu taşımayı geliştireceğini ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.Biden, kongreden geçirdikleri altyapı paketi sayesinde ülke ekonomisinde düzelme yönünde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak. Benzin fiyatları çok yüksek, çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, Kaliforniua ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek, burada çeşitli konuşmalar yapıyor.Söz konusu programlar doğrudan bir 'seçim kampanyası' olarak açıklanmasa da Biden gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221007/biden-benzin-fiyatlari-ruslar-ve-suudilerin-yaptiklari-yuzunden-artiyor--1062086040.html

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