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https://sputniknews.com.tr/20221013/biden-gelecek-hafta-benzin-fiyatlarinin-dusurulmesine-yonelik-yeni-duyurularim-olacak-1062283692.html
Biden: Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak
Biden: Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak
ABD Başkanı Biden, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını söyledi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:26+0300
2022-10-13T22:26+0300
ekonomi
joe biden
abd
seçim
benzin
akaryakıt
petrol
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ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaretlerin Kaliforniya durağında altyapı paketi konusunda açıklamalarda bulundu.Los Angeles'ta metro hattına yapılan yeni eklemeleri inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Biden, bu hattın toplu taşımayı geliştireceğini ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.Biden, kongreden geçirdikleri altyapı paketi sayesinde ülke ekonomisinde düzelme yönünde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak. Benzin fiyatları çok yüksek, çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.Yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, Kaliforniua ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek, burada çeşitli konuşmalar yapıyor.Söz konusu programlar doğrudan bir 'seçim kampanyası' olarak açıklanmasa da Biden gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/biden-benzin-fiyatlari-ruslar-ve-suudilerin-yaptiklari-yuzunden-artiyor--1062086040.html
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joe biden, abd, seçim, benzin, akaryakıt, petrol
joe biden, abd, seçim, benzin, akaryakıt, petrol

Biden: Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak

22:26 13.10.2022
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Biden, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını söyledi.
ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaretlerin Kaliforniya durağında altyapı paketi konusunda açıklamalarda bulundu.
Los Angeles'ta metro hattına yapılan yeni eklemeleri inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Biden, bu hattın toplu taşımayı geliştireceğini ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.
Biden, kongreden geçirdikleri altyapı paketi sayesinde ülke ekonomisinde düzelme yönünde ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak. Benzin fiyatları çok yüksek, çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, Kaliforniua ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek, burada çeşitli konuşmalar yapıyor.
Söz konusu programlar doğrudan bir 'seçim kampanyası' olarak açıklanmasa da Biden gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
EKONOMİ
Biden: Benzin fiyatları Ruslar ve Suudilerin yaptıkları yüzünden artıyor
7 Ekim, 22:29
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