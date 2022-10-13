https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-yanik-ogrenci-arkadaslarimizin-500-liraya-kadar-ulasim-giderlerini-biz-karsiliyoruz-1062266382.html

Bakan Yanık: Öğrenci arkadaşlarımızın 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz

Bakan Yanık: Öğrenci arkadaşlarımızın 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz

Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım desteğine ilişkin, "Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T14:03+0300

2022-10-13T14:03+0300

2022-10-13T14:03+0300

ekonomi

türkiye

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki ödeme yaptıklarını belirten Yanık, "Üçüncü ödemeler de başlıyor. 15 milyar lira ile başlamıştık, 25 milyar lira artışla şu anda Türkiye Aile Destek Programı'mızın toplam bütçesi 40 milyar lira oldu. Hane gelirinin ve hanede yaşayan kişi sayısının oranlamasıyla 450 liradan başlayarak 600 liraya kadar destek veriyorduk. Bu miktarı da yükselttik. Şu anda her ay 850-1250 lira arasında desteklemiş olacağız" diye konuştu."Üçüncü ödemeler ne zaman başlayacak?" sorusuna Yanık, "Üçüncü faz ödemelere bu hafta itibarıyla başlıyoruz." yanıtını verdi.Yanık, şunları kaydetti:Doğal gaz tüketim desteğine ilişkin de bilgi veren Yanık, kapsamı genişlettiklerini, ihtiyaç sahibi kiracıların da bu desteğe başvurabileceğini söyledi.Vatandaşın doğal gaz faturasını PTT'ye götürerek, doğrudan desteği tahsil etme imkanına sahip olacağını aktaran Yanık, şu bilgileri verdi:'2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak'Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, üniversite öğrencileri için yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:"500 lira tek yön mü?" sorusu üzerine Yanık, "Her bir birey için evet 500 lira. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak." bilgisini paylaştı.Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanabileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220916/54-milyonluk-tarimsal-destek-odemeleri-bugun-ciftcilerin-hesaplarina-yatacak-1061259699.html

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türkiye, derya yanık, öğrenci, destek, yardım