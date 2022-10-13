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https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-nebati-katar-maliye-bakani-al-kuwari-ile-gorustu-1062285214.html
Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü
Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü
Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T22:59+0300
2022-10-13T22:59+0300
ekonomi
nureddin nebati
abd
katar
görüşme
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G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Washington’da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile bir araya geldiklerini belirten Nebati, “Ülkelerimiz arasındaki güçlü ekonomik, finansal ve ticari ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak için verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.Nebati’nin Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.Katar Emiri Al Sani’nin ziyareti kapsamında, İstanbul’da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı yapılacak.İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı’nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.Görüşmelerde, Türkiye’nin stratejik ortağı Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-washingtonda-goldman-sachs-yoneticileriyle-gorustu-1062252634.html
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nureddin nebati, abd, katar, görüşme
nureddin nebati, abd, katar, görüşme

Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile görüştü

22:59 13.10.2022
© AABakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.
Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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Bakan Nebati, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile bir araya geldi.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Washington’da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.
Katar Maliye Bakanı Al-Kuwari ile bir araya geldiklerini belirten Nebati, “Ülkelerimiz arasındaki güçlü ekonomik, finansal ve ticari ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşımak için verimli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.
Nebati’nin Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.
Katar Emiri Al Sani’nin ziyareti kapsamında, İstanbul’da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı yapılacak.
İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı’nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, Türkiye’nin stratejik ortağı Katar ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, yatırım bankası Goldman Sachs'in üst düzey yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'da Goldman Sachs yöneticileriyle görüştü
06:29
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