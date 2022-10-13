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https://sputniknews.com.tr/20221013/bakan-akar-yunanistan-savunma-bakani-ile-bir-araya-geldi-1062277537.html
Bakan Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi
Bakan Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T18:58+0300
2022-10-13T19:10+0300
hulusi akar
dünya
yunanistan
savunma bakanı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
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hulusi akar, yunanistan, savunma bakanı
hulusi akar, yunanistan, savunma bakanı

Bakan Akar, Brüksel'de Yunanistan Savunma Bakanı ile bir araya geldi

18:58 13.10.2022 (güncellendi: 19:10 13.10.2022)
© AAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
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