https://sputniknews.com.tr/20221013/bahceliden-talimat-alparslan-turkesin-memleketi-kayseriye-cemevi-yapilacak-1062263374.html

Bahçeli'den talimat: Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'ye cemevi yapılacak

Bahçeli'den talimat: Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'ye cemevi yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'de cemevi inşasına başlanması talimatı verdi... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

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alparslan türkeş

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Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre; grup toplantısında "Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır" açıklamasında bulunan Bahçeli, Türkeş'in memleketine cemevi açılması talimatını verdi.Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Türkeş'in memleketine yapacakları cemevinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını kaydederek, çevre düzenlemesiyle birlikte toplam 3 bin 840 metrekare alan üzerinde bina inşaatı yapıldığını bildirdi. Cemevi çalışmalarına yaklaşık bir buçuk ay önce başlandığını belirten Uzunluoğlu, "40 günde inşaatı bitiriyoruz. 15-20 güne kadar açılışı yapacağız" ifadesini kullandı.Bahçeli'nin ayrıca il ve ilçe belediye başkanlarına Alevi vatandaşların bulunduğu yerlere yeni cemevi yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Bahçeli, başkanlara alevi vatandaşların her zaman yanında olunmasına önem vermeleri gerektiğini iletti. Uzunluoğlu, "Genel başkanımız yurttaşlar arasında ayrım yapmadığını her zaman dile getiriyor. Bahçeli'nin grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221011/bahceli-chpnin-kanun-teklifi-bastan-savmadir-yeni-bir-duzenlemeye-ihtiyac-yoktur-1062176060.html

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