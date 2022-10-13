https://sputniknews.com.tr/20221013/bahceliden-talimat-alparslan-turkesin-memleketi-kayseriye-cemevi-yapilacak-1062263374.html
Bahçeli'den talimat: Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'ye cemevi yapılacak
Bahçeli'den talimat: Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'ye cemevi yapılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'de cemevi inşasına başlanması talimatı verdi... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T13:14+0300
2022-10-13T13:14+0300
2022-10-13T13:14+0300
türkiye
türkiye
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devlet bahçeli
kayseri
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alparslan türkeş
alevi
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Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine göre; grup toplantısında "Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır" açıklamasında bulunan Bahçeli, Türkeş'in memleketine cemevi açılması talimatını verdi.Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Türkeş'in memleketine yapacakları cemevinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını kaydederek, çevre düzenlemesiyle birlikte toplam 3 bin 840 metrekare alan üzerinde bina inşaatı yapıldığını bildirdi. Cemevi çalışmalarına yaklaşık bir buçuk ay önce başlandığını belirten Uzunluoğlu, "40 günde inşaatı bitiriyoruz. 15-20 güne kadar açılışı yapacağız" ifadesini kullandı.Bahçeli'nin ayrıca il ve ilçe belediye başkanlarına Alevi vatandaşların bulunduğu yerlere yeni cemevi yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Bahçeli, başkanlara alevi vatandaşların her zaman yanında olunmasına önem vermeleri gerektiğini iletti. Uzunluoğlu, "Genel başkanımız yurttaşlar arasında ayrım yapmadığını her zaman dile getiriyor. Bahçeli'nin grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221011/bahceli-chpnin-kanun-teklifi-bastan-savmadir-yeni-bir-duzenlemeye-ihtiyac-yoktur-1062176060.html
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türkiye, cemevi, devlet bahçeli, kayseri, mhp, alparslan türkeş, alevi
türkiye, cemevi, devlet bahçeli, kayseri, mhp, alparslan türkeş, alevi
Bahçeli'den talimat: Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'ye cemevi yapılacak
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'de cemevi inşasına başlanması talimatı verdi. Çalışmalarda sona gelinirken, cemevinin 15-20 gün içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.
Sabah gazetesinden Burcu Şen'in haberine
göre; grup toplantısında "Cemevleri ibadethanedir, bize düşen saygı duymak ve destekleyici tavır almaktır
" açıklamasında bulunan Bahçeli, Türkeş'in memleketine cemevi açılması talimatını verdi.
Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Türkeş'in memleketine yapacakları cemevinin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını kaydederek, çevre düzenlemesiyle birlikte toplam 3 bin 840 metrekare alan üzerinde bina inşaatı yapıldığını bildirdi. Cemevi çalışmalarına yaklaşık bir buçuk ay önce başlandığını belirten Uzunluoğlu, "40 günde inşaatı bitiriyoruz. 15-20 güne kadar açılışı yapacağız" ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin ayrıca il ve ilçe belediye başkanlarına Alevi vatandaşların bulunduğu yerlere yeni cemevi yapılması konusunda da tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi. Bahçeli, başkanlara alevi vatandaşların her zaman yanında olunmasına önem vermeleri gerektiğini iletti. Uzunluoğlu, "Genel başkanımız yurttaşlar arasında ayrım yapmadığını her zaman dile getiriyor. Bahçeli'nin grup toplantısında 'Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir' ifadesi de bunun bir göstergesidir. Onun tavrı tüm ülkücülerin tavrıdır. İmkanlar nispetinde camilere nasıl bakıyorsak cemevlerine de aynı bakış açısıyla bakar, yenilerini yaparız. Türkeş'in de Aleviler ile ilgili hassasiyeti aynıydı. Bizler de onlardan öğrendiğimiz her şeyi hayata geçiriyoruz" diye konuştu.