Ay, 25 Ekim'de Güneş'in yüzde 50'sini örtecek

© DHA TUG'un Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde öğrenci grupları veya halka ziyaretlerinde bilgi verildiğini de anlatan Dr. Özışık, "Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi. Ay tutulmasında ise olay tersine dönüyor. Ay ile Güneş'in arasına Dünya giriyor ve Ay, Dünya'nın gölgesinde kalıyor. Normalde pırıl pırıl olan dolunay bir anda kırmızı, hatta koyu kırmızı veya gökyüzünden silinecek hale geliyor. Bu tutulmalar, gölgenin neresinde olduğuna bağlı tam veya parçalı olabiliyor ama nerelerden gözlenebildiği de gözlemcinin Dünya üzerinde nerede olduğuna bağlı" diye konuştu.