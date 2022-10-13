https://sputniknews.com.tr/20221013/avusturyada-kendi-yaptigi-nazi-uniformasi-giyen-subaya-tepki-askeri-olmayan-gorevlerde-calisacak-1062284268.html

Avusturya’da Nazi üniforması giyen subaya tepki: 'Askeri olmayan görevlerde çalışacak'

Avusturya’da Nazi üniforması giyen subaya tepki: 'Askeri olmayan görevlerde çalışacak'

Avusturya’da bir askerin kendi yaptığı Nazi üniformasını giymesi ve Hitler selamını vermesi Cumhurbaşkanı Van der Bellen başta olmak üzere birçok kişi... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T22:36+0300

2022-10-13T22:36+0300

2022-10-13T22:46+0300

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Avusturya’da kendi eliyle yaptığı Nazi üniforması giyen ve Hitler selamını veren bir subayın işten menedilmemesi tepkilere yol açtı.Kurier gazetesinin haberine göre, Karintiya eyaletinde görev yapan bir subay, ‘SS üniforması'yla birleştirmek amacıyla Nazilerin kullandığı Swastika (gamalı haç) amblemi ve bayrağını sipariş etti.Subayın, dışarıda sayılabilecek ve kısmen Swastika işaretinin göründüğü bir kaskı takarken ve kendi elleriyle yaptığı üniformayı giyerken çekilen en az 5 fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ayrıca subayın, spor kulübündeki kantinde, futbol sahasında ve kışla gibi birçok yerde Hitler selamı verdiği de belirtildi.Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu davranışı "son derece uygunsuz bir hareket" olduğunu ifade ederek kınadı. Ancak buna rağmen subayın sadece askeri görevlerinden azledildiği ve askeri olmayan bir görevlerde çalışmaya devam edeceği belirtildi.Bakanın açıklamasında, “İlgili kişi derhal görevinden alındı ve askeri olmayan bir görevde istihdam edildi" denildi.Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Nazi propagandası yapan bir askeri karşısında şoke olduğunu belirtti.Van der Bellen, konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Herhangi bir Nazi yüceltilmesi en güçlü şekilde kınanmalıdır. Kamuda ve toplumumuzda yeri yoktur" diyerek, silahlı kuvvetler ve polisin bu konuda "özel bir sorumluluğu" olduğunu vurguladı.

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