https://sputniknews.com.tr/20221013/avrupanin-turkiyeyi-kaybetme-sansi-yok-turkiye-hem-putin-hem-zelenskiy-ile-konusabilen-tek-ulke-1062360668.html

'Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetme şansı yok, Türkiye hem Putin hem Zelenskiy ile konuşabilen tek ülke'

'Avrupa’nın Türkiye’yi kaybetme şansı yok, Türkiye hem Putin hem Zelenskiy ile konuşabilen tek ülke'

Can Baydarol’a göre AB'nin Türkiye ile ilgili 'ilerleme raporları', 'ilerlememe raporuna' dönüştü. Diğer yandan ABD'nin Ukrayna çatışmasındaki tutumuyla... 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T22:03+0300

2022-10-13T22:03+0300

2022-10-16T00:06+0300

eksen

radyo

ceyda karan

rusya

ukrayna

avrupa birliği

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1047199668_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_946036d0835ccd2dd857562d9cd77335.jpg

Ukrayna'da 2104'te başlayan iç savaşa, BM onaylı Minsk anlaşmalarının çöpe atılmasıyla Rusya Federasyonu'nun müdahil olmasını tetikleyen gelişmeler, en fazla Avrupa'yı sarsıyor. Ukrayna iç savaşına müdahalesine Rusya'ya ekonomik savaş açarak yanıt veren Avrupa, enerji ilişkilerinin yarattığı derinleşen ekonomik sıkıntıları hissetmeye başlarken, toplumsal huzursuzlukların tetiklenmesi risklerinden söz ediliyor.Diğer andan Avrupa, 'AB üyesi olamayacağını' zaman zaman dile getirdiği Türkiye'nin, Rusya Federasyonu'na tek taraflı yaptırımlarını uygulamamasından rahatsız. Bu durum AB'nin Türkiye'yle ilgili son genişleme raporuna da yansıdı. Ankara'nın iç siyasette yargı ve temel haklar ile dış siyasetteki duruşuna yönelik eleştirilerin bir kez daha sıralandığı raporda, Türk hükümeti Batı bloğuyla hareket edilmediği için eleştirilirken, Türkiye'nin göç ve enerji başta olmak üzere kilit konulardaki 'stratejik önemi' vurgulandı. Ankara'ya ABD yönetimi tarafından atfedilen benzer 'stratejik önem', son olarak ABD Kongresi'nin F-16 satışını koşullara bağlayan tutumundan vazgeçme işaretleri verilmesine de yansıyor.Türkiye'nın Batı açısından önemi 'bir kez daha' keşfedilirken, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya giden Kuzey Akım hatlarına yönelik terör saldırısının ardından Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma teklifi dikkat çekti.Gelişmeleri, Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) Başkan Yardımcısı Can Baydarol ile konuştuk.'ABD çok güzel bir şekilde enerji krizini kendi lehine yönetiyor'Can Baydarol’a göre, Avrupa'da 'büyük bir şey yaşanıyor' ancak Türkiye'nin durumu daha iyi değil. Rusya'nın enerjiyi 'silah olarak kullanmasıyla' Avrupa'daki hayat pahalılığı ve enflasyonist baskıların ortaya çıktığını söyleyen Baydarol, ABD'nin Zelenskiy yönetimini Rusya'nın üzerine salmasının yol açtığı çatışma ortamında ABD'nin enerji krizini kendi lehine yönettiğini dile getirdi:'İlerleme raporları ilerlememe raporuna döndü'AB'nin Türkiye ile ilişkilerindeki 'ilerleme raporlarının' 'ilerlememe raporuna' dönüştüğünü belirten Baydarol, 'havuç-sopa ilişkisinin havucun bulunmadığı ortamda işlemediğini söyledi. Baydarol'a göre Türkiye'nin stratejik önemi misliyle arttı akat Türk dış politikasının belirsizliği 'güvensizlik' yaratıyor:‘AB’de refah toplumundan güvenlik toplumuna bir kayış görüyoruz’Baydarol, ABD'nin gayet rahat 'ben silah satarım, kaza gazımı Avrupa'ya beş misli ihraç ederim' dediği bir ortamda Avrupa'da 'sadece ismi birlik olan' bir yapının dikkat çektiğini söylerken, bu yapının değişmesinin şart olduğunu dile getirdi. Baydarol, yeni sıkışmışlık ortamında Avrupa'da refah toplumundan güvenlik toplumuna kayışın bulunduğu ortma vurgu yaptı:‘Türkiye hem Putin hem Zelenskiy ile konuşabilen tek ülke pozisyonunda’Baydarol, Putin’in ‘Doğalgazı Türkiye’ye depolayalım’ teklifiyle birlikte ABD’nin F-16’lar konusunda Türkiye’ye karşı çekincelerinin kaldırıldığını söyledi. Avrupa'nın ise Türkiye’yi kaybetme şansı olmadığı belirten Baydarol, son dönemde Yunanistan'daki Miçotakis yönetiminin çıkışlarına da yansıyan tuhaf bir 'dünya düzeninin' dikkat çektiğini kaydetti:‘AB karar alma süreçlerini değiştirmeli ve Türkiye ile ilgili politikalarını gözden geçirmeli’"Bizim başta inandığımız değerler maalesef yerini reel politiğin acımasız uygulamalarına bıraktı, şu anda hiç kimse değerlerden bahsedemez" diyen Baydarol, bundan sonra inşa edilecek dünyanın nasıl olacağını şimdiden tartışmaya başlamak gerektiğini vurguladı:

rusya

ukrayna

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, ceyda karan, rusya, ukrayna, avrupa birliği, türkiye