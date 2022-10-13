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https://sputniknews.com.tr/20221013/ataturk-kultur-merkezi-meme-kanserinde-farkindalik-icin-pembe-renge-burundu-1062287784.html
Atatürk Kültür Merkezi, meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü
Atatürk Kültür Merkezi, meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı. 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T23:55+0300
2022-10-13T23:56+0300
türkiye
atatürk kültür merkezi
atatürk kültür merkezi
atatürk kültür merkezi (akm)
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GE Healthcare Türkiye, farkındalığı artırmak amacıyla "Aydınlanmayla Başlar" isimli sosyal sorumluluk projesini de başlattı.Bu kapsamda AKM, akşam saatlerinde pembeye büründü.Ayrıca toplumu bilinçlendirmek adına bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren GE Healthcare, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği yaparak düzenlenecek seminerlerle kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirecek.
https://sputniknews.com.tr/20211110/ataturk-kultur-merkezi-ve-galata-kulesinde-isik-gosterisiyle-10-kasim-anmasi-1050678479.html
türkiye
atatürk kültür merkezi
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atatürk kültür merkezi, atatürk kültür merkezi, atatürk kültür merkezi (akm)
atatürk kültür merkezi, atatürk kültür merkezi, atatürk kültür merkezi (akm)

Atatürk Kültür Merkezi, meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü

23:55 13.10.2022 (güncellendi: 23:56 13.10.2022)
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
GE Healthcare Türkiye, farkındalığı artırmak amacıyla "Aydınlanmayla Başlar" isimli sosyal sorumluluk projesini de başlattı.
Bu kapsamda AKM, akşam saatlerinde pembeye büründü.
Ayrıca toplumu bilinçlendirmek adına bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren GE Healthcare, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği yaparak düzenlenecek seminerlerle kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirecek.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı. - Sputnik Türkiye
1/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı. - Sputnik Türkiye
2/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı. - Sputnik Türkiye
3/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
1/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
2/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
3/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması
10 Kasım 2021, 22:29
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