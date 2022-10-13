Atatürk Kültür Merkezi, meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü

Aynı zamanda İstanbul Gönüllüleri aracılığıyla farkındalığı artırmaya yönelik seminer düzenleyerek kadınlara meme kanserinin önemi ve alınabilecek önlemleri anlatacağız. Unutmayın, her şey farkındalıkla başlar! Düzenli yapılan elle muayeneyle meme kanserine erken müdahale mümkün! pic.twitter.com/GaFtF0zo6B