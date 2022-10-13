Atatürk Kültür Merkezi, meme kanserinde farkındalık için pembe renge büründü
23:55 13.10.2022 (güncellendi: 23:56 13.10.2022)
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
GE Healthcare Türkiye, farkındalığı artırmak amacıyla "Aydınlanmayla Başlar" isimli sosyal sorumluluk projesini de başlattı.
Aynı zamanda İstanbul Gönüllüleri aracılığıyla farkındalığı artırmaya yönelik seminer düzenleyerek kadınlara meme kanserinin önemi ve alınabilecek önlemleri anlatacağız. Unutmayın, her şey farkındalıkla başlar! Düzenli yapılan elle muayeneyle meme kanserine erken müdahale mümkün! pic.twitter.com/GaFtF0zo6B— GE Türkiye (@GE_Turkiye) October 13, 2022
Bu kapsamda AKM, akşam saatlerinde pembeye büründü.
Ayrıca toplumu bilinçlendirmek adına bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren GE Healthcare, İstanbul Gönüllüleri ile iş birliği yaparak düzenlenecek seminerlerle kadınları meme kanserine karşı bilinçlendirecek.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
1/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
2/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
3/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
1/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
2/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.
3/3
Atatürk Kültür Merkezi (AKM), meme kanserinde farkındalığa dikkati çekmek amacıyla pembe renkle ışıklandırıldı.